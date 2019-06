Američki senator: “Vučić zna da će priznanje Kosova biti vrijedno političkog bola”

Advertisements

Johnson vjeruje da su predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači voljni da riješe odnose dvije zemlje i da shvataju da dogovor do kojeg dođu možda neće biti kratkoročno popularan, piše “Glas Amerike”.

“Ono što primarno cijenim kod predsjednika Vučića, a isto bih mogao da kažem i za predsjednika Tačija, je da su to pojedinci koji žele da riješe problem. Imaju dobru volju za to, ali istovremeno prepoznaju da je riječ o veoma teškom pitanju. Nadam se da će ta njihova riješenost ipak biti dovoljna za neki napredak“.

On smatra da, dugoročno, tarife ne koriste Kosovu.

“Ono što bih želio da obje strane shvate je sljedeće: uveli ste tarife, privukli ste pažnju javnosti, ali sada treba da krenete dalje i da ozbiljno pristupite rješavanju ovog dugoročnog problema – kako bi Kosovo moglo da bude priznato i kako bismo došli do mirnog rješenja“, kaže Johnson.

Dodaje da Amerika ne želi ništa da nameće bilo kojoj strani.

Na pitanje vjeruje li da su vlasti u Srbiji spremne da naprave kompromis baziran na međusobnom priznanju, senator odgovara:

“To je krajnji cilj i razlog zbog kojeg Kosovo učestvuje u dijalogu. Razumijem da je to politički teško za predsjednika Vučića. On mora da pokaže građanima Srbije da je i Kosovo pravilo neke ustupke. Prespanski sporazum između Grčke i Makedonije bio je politički nepopularan u obje zemlje, ali su lideri bili hrabri – i mislim da je ista situacija sa Vučićem i Tačijem. To su dvojica lidera koji shvataju da dogovor do kojeg dođu možda neće biti kratkoročno popularan, ali se nadam da će, kao što vidimo u slučaju ulaska Sjeverne Makedonije u NATO, u kratkom periodu pošto postignu sporazum, osjetiti da je vrijedno sveg političkog bola kroz koji prolaze. I mislim da će ljudi, kada se sve završi, pitati zašto se nije riješilo ranije zbog koristi koju će imati u saradnji sa EU i zapadnim partnerima. Rusija zvuči zavodljivo, ali ne nudi ništa u smislu dugoročne političke stabilnosti i ekonomskog prosperiteta“.

