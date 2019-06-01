Pojavili se bizarni detalji iz zatvorskog života ubice Aleksića: Kuhao mačke i pripremao jela

Kristijan Aleksić, koji se sumnjiči da je prošlog vikenda u Drnišu ubio maturanta Luku (19), a koji je već robijao zbog ubistva, navodno je mučio životinje u zatvoru!Prije nekoliko dana Slobodna Dalmacija nezvanično je saznala da je Aleksić, koji je 1994. ubio Marijanu Sučević, a 16. maja ove godine, kako se sumnja, u Drnišu života lišio 19-godišnjeg Luku M., dok je boravio u Lepoglavi za svoje prvo ubistvo, kuhao mačke.

Iz Slobodne Dalmacije navode da prilikom saznanja vijest nisu pustili iz jednostavnog razloga – nisu vjerovali da je to moguće. Međutim, u četvrtak uveče Angel Andonov, bivši zatvorenik, a danas advokat, koji je prije 20-ak godina zbog šverca 300 kilograma kokaina osuđen na zatvorsku kaznu i koji je boravio u Lepoglavi kada je u njoj bio i Kristijan Aleksić, u svojoj izjavi za RTL rekao je kako je Aleksić, između ostalog, u zatvoru zlostavljao mačke.

Dakle, Andonov nije izričito rekao na koji je način Aleksić zlostavljao mačke, ali je dao da se nasluti da je informacija koju je Slobodna Dalmacija dobila, mogla biti tačna.

– To je 100 posto istina! Volio je Aleksić da sprema mačke kao “divljač”, to mu je posebno bilo drago, a čak je “počastio” i jednog zatvorenika, koji je kasnije ubijen nakon što je izišao na slobodu. Kada mu je rekao da je spremio mačku za gulaš i kada je ovaj postao svjestan šta je pojeo, sve je povratio, rekao je izvor Slobodnoj Dalmaciji.

Naravno, da bi dodatno provjerili koliko ova priča o pripremanju mačaka u gulašu zaista “drži vodu”, iz Slobodne Dalmacije uputili su Ministarstvu pravosuđa pitanje je li uopšte omogućeno zatvorenicima da sami pripremaju hranu U skladu sa odredbama člana 137. Zakona o izvršenju kazni zatvora, beneficije predstavljaju skup podsticajnih mjera usmjerenih na ublažavanje negativnih efekata zatvora i podsticanje zatvorenika da uspješno završe program izvršenja kazne zatvora,piše Avaz

Jedna od propisanih pogodnosti jeste mogućnost samostalne pripreme hrane i napitaka.

U skladu sa odredbama člana 27. Pravilnika o tretmanu zatvorenika, navedena se pogodnost može odobriti u sobi u kojoj zatvorenik boravi ili u za to posebno određenom prostoru. Odobravanje pogodnosti nije automatsko niti predstavlja opšte pravo svih zatvorenika, već zavisi od više kriterijuma, uključujući vrstu kazneno-popravnog zavoda, odnosno zatvora, i uslove izdržavanja kazne, ponašanje zatvorenika, procjenu uspješnosti sprovođenja programa izvršavanja kazne i procjenu bezbjednosnog rizika.

Shodno tome, pojedinačnim zatvorenicima kojima je odobrena takva pogodnost može se dozvoliti korištenje uređaja za pripremu toplih napitaka ili jednostavne hrane, u skladu sa propisanim bezbjednosnim uslovima i internim pravilima kazneno-popravnog zavoda, odnosno zatvora. Naglašavamo da mogućnost samostalnog pripremanja hrane nije specifičnost hrvatskog zatvorskog sistema, već predstavlja uobičajenu praksu u skladu sa međunarodnim standardima koji promovišu princip normalizacije i postepene pripreme zatvorenika za život na slobodi, navodi se u odgovoru.

