Nova tragedija u Čačku: Nakon djevojčice preminuo i muškarac (38) poslije operacije krajnika

Muškarac (38) preminuo u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika

Sedmicu ranije preminula i četvorogodišnja djevojčica

Ministar zdravlja uveo privremene mjere i promijenio rukovodstvo ORL odjeljenja

“Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svjestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao”, navodi se u saopštenju, prenosi RTS.

Ministarstvo dodaje da je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak.

“Odlukom ministra zdravlja, rukovođenje ORL odjeljenjem u Opštoj bolnici Čačak preuzeli su ljekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odjeljenju u kratkom vremenskom roku”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mjera u Opštoj bolnici Čačak, koja podrazumijeva preuzimanje rukovođenja tom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu.”Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih”, piše u saopštenju.

Prošle sedmice, četvorogodišnja djevojčica, nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici, zbog komplikacija je hitno upućena u Beograd, gdje je preminula.

Građani, među kojima i majka preminule djevojčice, protestovali su ispred bolnice, a direktor Dejan Dabić podnio je ostavku.

Naložena je obdukcija, a iz čačanske bolnice ističu da se utvrđuje da li je bilo propusta u liječenju,pišu Nezavisne

