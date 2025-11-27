Region

Skoro 9.000 Turaka napustilo Crnu Goru

Objavljeno prije 32 minute

Od kraja oktobra, kad je Vlada Milojka Spajića privremeno uvela vize državljanima Turske, skoro 9.000 njih napustilo je Crnu Goru, a u istom periodu odobrena su 194 zahtjeva za izdavanje viza državljanima te zemlje, prenosi u četvrtak crnogorski portal Vijesti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za taj portal kazali su da je od 27. oktobra, kad su uvedene vize turskim državljanima, pa do 26. novembra – 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Na pitanje koliko je državljana Turske koji su imali stalan ili privremen boravak u Crnoj Gori otišlo, iz MUP-a su odgovorili da bi za precizno utvrđivanje tih podataka bilo neophodno sprovesti detaljnu provjeru svakog pojedinačnog slučaja.

“Takav proces zahtijevao bi značajno vrijeme i angažovanje većeg broja službenika, budući da se radi o obimnoj provjeri evidencija”, dodali su iz MUP-a.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) rekli su da je od 30. oktobra, kad je na snagu stupila odluka o privremenom uvođenju viza za državljane Turske, procesuirano 320 zahtjeva za izdavanje crnogorske vize, od toga 194 zahtjeva su odobrena, 29 odbijeno, a 97 je u proceduri kod nadležnih organa.

Crnogorska Vlada ukinula je bezvizni režim s Turskom nakon incidenta koji se dogodio 25. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo, kad je nožem ranjen Podgoričanin M. J. (25).

Policija je prvobitno tvrdila da su u ranjavanju učestvovali državljanin Turske i Azerbejdžana, ali se ispostavilo da su M. J. navodno ranila dva državljanina Azerbejdžana,piše N1

Viši sud u Podgorici pustio je na slobodu dvojicu državljana Turske, prethodno pritvorenih zbog navodne umiješanosti u napad nožem. Osumnjičeni su se žalili tom sudu, tvrdeći da nisu bili prisutni na mjestu događaja, što je potvrđeno na osnovu snimaka nadzornih kamera za vrijeme napada.

Događaj o kojem su lokalni mediji prvobitno izvijestili kao o incidentu u kojem su učestvovali turski državljani, izazvao je talas antiturskog raspoloženja u dijelovima Podgorice.


