Uhapšen ubica iz Pečenjevaca! Tijelo stavio u frižider, pa pobjegao

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su D. D. (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtio tridesetšestogodišnju ženu, a zatim se udaljio. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti sproveden u Više јavno tužilaštvo u Leskovcu.

Podsetimo, mesto Pečenjevce kod Leskovca zavijeno je u crno nakon što je policija otkrila telo Katarine Gligorijević , koje je pronađeno skriveno u zamrzivaču. Za njeno teško ubistvo osumnjičen je vanbračni partner, Dalibor Demirović.

U trenutku bega, Demirović se navodno nalazio u kućnom zatvoru sa nanogvicom, zbog izvršenja drugog krivičnog dela. On je navodno skinuo nanogvicu i odvezao se u nepoznatom pravcu crvenim automobilom. Policija je hitno pokrenula intenzivnu potragu, u koju su bili uključeni brojni meštani i snage MUP, apelujući na građane za pomoć. Na kućni zatvor je osuđen zbog ometanja službenog lica u vršenju službene radnje, tako što je napao policajca, bacivši na njega ogradu terase.

– Navodno je na policajca pala ograda, nije je on bacio. Međutim, u to niko ne veruje, pa ni sud. On je tresao ogradu. Takođe, to nije prvi policajac kog je povredio – ispričali su meštani u danu nakon ubistva.

Očajni roditelji

– Ne znam zašto je Dalibor ubio Kaću, ali se nikada nisu slagali. Vukli su se pet, šest godina, a poslednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji, ma oboje su bili neuračunljivi. Međutim, začudo, tog dana se nije čulo ništa, pa ne znam na koji je način ubio, a da ona nije ni glas pustila – ispričala je očajna žena.

Kako je rekla, u danu ubistva se vratila sa njive kada je Dalibor došao u roditeljski deo kuće i tražio mlađeg brata.

– Nismo se posećivali, iako smo živeli u istoj kući, baš zbog takvog njihovog ponašanja, pa mi je bilo čudno kada je došao. Pitao je za brata, kazala sam mu da se još nije vratio iz grada. Verujem da je pratio njegovo kretanje jer je ponovo došao čim je ovaj ušao u kuću. Kazao mu je da pođe sa njim da mu nešto pokaže. On se popeo na sprat i u sobi video Kaćine noge, bila je mrtva. Dalibor mu je kazao: ”Vidi šta sam uradio!” – dodala je majka.

Inače, meštani Pečenjevca za Dalibora nemaju lepih reči i podsećaju da je Dalibor nosio nanogvicu. Kako se Telegraf.rs uverio na licu mesta, policija je i sinoć obilazila Pečenjevce, a kako saznajemo, traže sigurnosne kamere po selu sa kojih bi mogli da skinu snimke koji bi mogli da ukažu na to kuda je otišao osumnjičeni za kojim se i dalje traga. Meštani su i u noći ubistva posvedočili tome da je u selu bilo policije.

– Čuli smo rotacije to veče, ali je sve to brzo utihnulo. Ujutru niko ništa nije znao, 15 policajaca je bilo na terenu. Posle smo čuli da je Daliborov brat prijavio nestanak Dalibora i ubistvo snajke Katarine – ispričao je jedan meštanin za Telegraf i dodao da meštani za Dalibora “nemaju lepe reči”.

Jezivi nalazi obdukcije

Obdukcija tela ubijene žene pokazala je, prema nezvaničnim informacijama, da je smrt nastupila gušenjem. Naime, na vratu žene uočeni su tragovi koji potvrđuju da ju je Dalibor Demirović stezao oko vrata dok nije preminula. Međutim, gušenju je prethodio brutalan napad. Izvori upoznati sa slučajem navode da su na njenom telu uočenebrojne povrede nanete pesnicama, kojih ima oko 40.

Prema prvim informacijama, iako je policija u ranim jutarnjim satima, pretražila kuću, kao i sam zamrzivač, telo nije pronađeno. Ono je bilo zatrpano ispod kesa sa hranom u zamrzivaču, te je pronađeno tek oko podneva, piše espreso.

