Pucnjava u “Ćacilendu” je posljedica politike mržnje i nasilja Aleksandra Vučića

Demokratska stranka ukazuje na “isključivu odgovornost režima Aleksandra Vučića koji je, umjesto da obezbjedi sigurnost i dostojanstvo građana, organizovao paramilitarnu bazu u centru glavnog grada, ruglo koje je danas ugrozilo živote Beograđana”.

U samom srcu Beograda, ispred Narodne skupštine, režim je stvorio svojevrsni “logor straha”, kamp u kojem se okupljaju nasilnici, kriminogeni elementi i politički huškači, koje Vučić koristi kao živi štit koji treba da ga zaštiti od opravdanog narodnog nezadovoljstva, dodaje se u saopćenju.

– Današnji sukob u kriminalnoj bazi “Ćacilend” rezultat je višegodišnje kampanje širenja mržnje, nasilja i straha koju kreira i sprovodi Aleksandar Vučić. Podsećamo da je on juče javno hvalio taj kamp kao “otpor okupaciji”, a u stvarnosti od njega je stvorio simbol okupacije i poniženja građana i države. Srbija je zaslugom porodice Vučić i njihovih saučesnika dovedena u stanje u kojem svaki sljedeći metak može biti ispaljen upravo iz opasnog rugla koje su stvorili – naveli su.

Demokratska stranka zahtjeva hitno uklanjanje nelegalnog kampa ispred Narodne skupštine i procesuiranje svih koji su organizovali parapolicijske i paravojne formacije,pišu Vijesti

– Bez toga, Srbija neće biti bezbjedna ni slobodna zemlja, već talac čovjeka koji je od kriminala i nasilja stvorio mehanizam koji ga čuva na vlasti – dodaje se u saopćenju Demokratske stranke.

