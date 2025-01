Vučić: Pokušat ćemo formirati novu vladu, u suprotnom idemo na izbore

Što se tiče krize vlade, ustavni okviri su jasni. Pretpostavljam da će sljedeće nedjelje ili kad već bude zakazana sjednica Skupštine Srbije, biti konstatovana ostavka. Od tog trenutka imamo 30 dana do izbora nove vlade u skladu sa Ustavom Republike Srbije i u skladu sa činjenicom ko može da obezbijedi većinu u Narodnom parlamentu, pokušaćemo da se obezbijedi većina. Ako to bude moguće, ako ne, ići će se na izbore. A na izborima vi već znate kako to ide, kao i uvijek. Narod donosi odluku, a glas naroda je glas Boga – rekao je Vučić na pitanje italijanskog novinara koliko je moguće govoriti o novim ulaganjima imajući u vidu krizu Vlade Srbije i nezadovoljstvo, kako je rečeno, dijela populacije zbog korupcije.

On je na zajedničkoj konferenciji za štampu sa potpredsjednikom Savjeta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajanijem, rekao da su ankete pokazale da više od 90 odsto italijanskih kompanija koje su već uložile u Srbiju, uradile bi to ponovo.

– Što se tiče internih stvari, mislim da ih svaka zemlja ima, mi ih imamo malo češće. Od 2014. gotovo svake godine imali smo demonstracije na ulicama. Nekada je to bilo zbog kovida, tad su upadali u Skupštinu, zauzimali Skupštinu i RTS. Nekada je to bilo zbog nečeg drugog, nekada je to bilo zbog toga što se nisu saglasili sa izgradnjom Beograda na vodi, pa su rekli da ćemo da uništimo grad, a napravili smo najlepši dio ovog dijela Balkana. Uvijek postoje razlozi za demonstracije – rekao je Vučić,pišu Vijesti

Prema njegovim riječima, Srbija ne primjenjuje fizičku silu već se ponaša kao demokratska zemlja.

– Naši prethodnici su primijenjivali fizičku silu, pa su tako i ubili jednog od demonstranata koji je zajedno sa mnom u koloni pokušao da demonstrira ispred RTS-a i nikada nisu čak rekli ni “izvini”, a kamoli da je neko po tom pitanju odgovarao. Kod nas to nije slučaj i uvjeren sam da neće biti slučaj. Što se korupcije tiče, posebno vam hvala za taj dio, jer ćemo pokazati i dokazati koliko snažno prihvatamo ideje mladih ljudi u Srbiji i boriti se protiv korupcije na sve moguće načine – poručio je Vučić.

