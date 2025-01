Potres kod Šolte: ‘Kao da se približava veliki teški kamion’

Seizmografi su zabilježili potres jutros u pet sati i dvije minute. Udar je bio umjerene jačine, 2,2 stupnja prema Richteru.

Epicentar je bio 22 kilometra jugozapadno od Splita, u moru kod otoka Šolte. Intenzitet potresa je u epicentru IV-V (četiri do pet) stupnjeva EMS ljestvice.

Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa bio je 23 kilometra zapadno od Hvara, a njegova magnituda 2,8 stupnjeva po Richteru.

