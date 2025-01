Milanović: Na HRT-u sam Primorcu maknuo smartphone sa stola, slali su mu podatke

Razgovor s njim vodio je Indexov novinar Zvonko Alač.

Index je u goste pozvao i HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, ali odgovor nismo dobili.

Drugi krug predsjedničkih izbora održava se u nedjelju, a birači će imati priliku birati između Milanovića i Primorca.

Milanović je u prvom krugu osvojio 49.09 posto, a Primorac 19.35 posto glasova.

Milanović je na početku rekao da Primorac ne želi doći na debatu zato što ne može čitati napisane odgovore.

“Je l’ znate da sam mu maknuo smartphone sa stola? U prvoj debati, kad je bilo osam ljudi, stajali smo jedan do drugoga jer je abeceda grozna, radije bih da se primjenjivala glagoljična azbuka hrvatska pa da smo mogli ipak bit odvojeni, ovako sam u realnom vremenu gledao kako prima podatke i scrolla.

Na ovoj gdje su dvojica je puno gušće i nemaš toliko vremena, ali opet i pomaže ako imaš zapisane odgovore na sva pitanja. On si je napisao, on je sve to čitao. Ja kažem: nemreš imat smartphone, primaš u realnom vremenu podatke iz centrale. Je l’ to Gradski komitet Splita u vrijeme Stanka Stojkovića, za koji se kandidirao?

Pa su došli voditelji i rekli da ne može to imati pa je rekao da je airplane modeu. Ja sam rekao, ja bih u to trebao vjerovat? Na kraju je došao netko, pokupio taj telefon i donio mu olovku koju uopće nije imao sa sobom”, rekao je Milanović.

“Pozivao je vojni vrh na pobunu, to je krivično djelo, ne dopuštam da se vojnike tretira kao gladijatore u koloseumu, da ih se bombardira na sjednicama odbora pitanjima koja su tajna, to je baš zlostavljanje vojnika, to rade HDZ-ovci”, kaže Milanović.

Vojni zapovjednici ne mogu u saboru otvoreno govoriti kao što mogu na zatvorenim sjednicama na kojima je ograničen krug ljudi.

“To je toliko očita stvar svima koji su upućeni, osim Anušiću i Plenkoviću”, rekao je.

“Bilo je naporno gledati debatu”

Milanović kaže da je bilo naporno gledati debatu između njega i Primorca te da je bilo previše replika.

“Meni je bilo kao da gledam dvije peškaruše”, rekao je Alač. “Hvala vam puno”, kaže Milanović.

“A tko je započeo, oprostite? Kako da se braniš? Dakle, kreneš afirmativno, čovjek krene Zorane Milanoviću, dobro da nije Fjodore Pavloviču Karamazove, dakle čovjek je ruska škola totalno, u vladi u kojoj imate Andreja, imate Olega…

Znate što su dvorovi u splitskom varošu? Dvor imate između par kuća. I onda se Mara Oštruša i još neka počupaju kao u djelu Ča smo na ovom svitu, onda se na kraju svi zajedno rasplaču… Nažalost, u ovom slučaju zajedničkog plača neće biti. Ja sam se osjećao kao da igram šah protiv goluba. Dakle, ja sjednem i vladam nekim osnovnim vještinama, ovaj maše krilima, ruši figure, defacates, ono vrši nuždu po ploči i ovak se mudro nasloni, zapali špic cigaru i razgovarao bi nešto sa mnom”, kaže Milanović.

“Ljudi će vjerovati meni jer govorim istinu”

Alač kaže da je Primorac u debati inzistirao na “gdje si bio ’91.?”. Milanović kaže da je to sluđivanje kojem je cilj da se više ne zna što je istina.

“Razgovaramo pred milijun ljudi pred kojima ja imam kapitala, koji su mi već ukazali podršku, što je dokazano već u prvom krugu izbora. Povjerenje ljudi gradim, njegujem i čuvam već 20 godina. To valjda nešto vrijedi. Ako si inteligentan, moraš se zapitati kome će ljudi vjerovati – tebi ili meni? Ovo je poslovna odluka.

Ljudi će vjerovati meni jer govorim istinu o tebi. Kako misliš živjeti nakon svega toga, čovječe? Nisam rekao ništa osim istine, samo nisam imao vremena reći sve. Moraš biti zaista perfidnjak da bi u svojoj pišljivoj biografiji napisao sve ono. Moja biografija stane na jednu stranicu…”, rekao je Milanović.

“Primorac ima mozak goluba, a ne vrane”

“On je bio jedva prosječan student fakulteta u Splitu, on to piše da je završio Medicinski fakultet u Zagreb, pazite koji kompleksaš. Dakle tada je zaista splitska medicina bila formalno podređena Zagrebu nije još bila potpuno autonomna zbog veličine Zagreba. Dakle, on će napisati Sveučilište u Zagrebu Medicina u Splitu, to ga proganja”, kaže.

“Kako se boriti s tim? On bljuje po šahovskoj ploči, ruši figure. Ima mozak goluba, a ne vrane koja je inteligentna”, rekao je Milanović.

“Primorac nije dezerter, on je pobjegulja”

“Pobjegulja je zato što se sam uporno tako autoklasificira, dakle nitko mu ne bi zamjerio jer nije jedini koji je otišao u Ameriku dok rat još nije bio potpuno izvjestan, a čak i da je bio, to je privatna stvar.

Ali to onda prikazivat kao nekakvu žrtvu, nekakav svjetski plan nekakve svjetske centrale odlikaša kojoj on navodno pripada, poslali su ga prije rata u Ameriku da on izučava forenziku. On na forenziku nije išao, on je išao na doktorat koji nije završio i nije položio ni stručni ispit, to je totalni failure, da se vratio da bi radio forenzičke istupe na jamama žrtava, on nema pristupa tamo.

Onda se još u debatama razmeće podacima koji, ako su točni, onda su tajni, ima ih nekoliko ljudi, Plenković i ja, ne zamorac”, rekao je.

“On nije dezerter, on je pobjegulja. Nije jedini koji je otišao u Ameriku dok rat nije bio izvjestan. Nije jedini. Ali to predstaviti kao neki veliki svjetski plan. On je išao doktorirat, a ne završit forenziku. On uopće nema pristup jamama. On se u debati razmeće podacima koji, ako su točni, su tajni. Tim podacima imamo pristup ja i Plenković”, rekao je.

“On je čitao citate iz neke kavanske rubrike trača što je neki dvorski novinar u knjizi koju je financirao Večernjak objavio o meni, to je kao istina da sam ja za neku ženu rekao da je koza, što nije istina, ja tu riječ ne koristim.

Ovo je sve dio političkog svodništva koje provodi Plenković i dio HDZ-ovaca i HDZ-ovki očito pristaje na to. To na koju se razinu ovih dana, dakle u finalu kampanje kad je – gotovo je – spuštaju, kakve gluposti pričaju, to su ljudi koji sa mnom imaju i imali su kulturnu socijalnu interakciju i kontakt, međutim očito su na stringu tog političkog svodništva, jer to ne radiš ako te netko… grozno zvuči, ali tako je… i na njima je hoće li se emancipirati od toga”, rekao je.

“Izbor Turudića kap koja je prelila čašu”

“Turudić je bio kap koja je prelila čašu, bez te kapi ne bi bilo ničega, (ni Rijeka pravde), to je izljev. Ali prvo ja nisam ni mogao biti kandidat i nisam se mogao kandidirati. Čak i tada, teško bi u tom odnosu snaga i konstelaciji bilo sastaviti vladu.

S kim, s Mostom koji ne želi u izvršnu vlast ako oni nemaju premijera? Dakle, to je bio grčeviti, mahniti pokušaj, na kraju je i uspio, da se pod svaku cijenu omogući da vlast ne formira Plenković jer meni je od početka bilo jasno da ja u tom nastojanju ne mogu uspjeti, ali okupio sam neke snage i pokazao da one nisu mrtve.

Ali legitimno sam bio kandidat jer Ustav to ne zabranjuje. Doviđenja! To je bio uspjeh jer je SDP u to krenuo s 12/13%, to je loše, ja sam se morao aktivirati. To je onda aktiviralo HDZ-ove ne spavače nego bukače”, rekao je Milanović i dodao da nije očekivao da će formirati vladu.

Nigdje nije zabranjeno da on bude kandidat, rekao je Milanović. “Plenković dobio 35% glasova. To je dosta. Toliko je dobio i Karamarko”, rekao je.

“Hrvatska zatrpana novcima iz EU, to nije Plenkovićeva zasluga”

“Hrvatska je zatrpana ovim novcima iz EU fondova, plus to nije Plenkovićeva zasluga nego nekoliko predstavnika iz polumraka europskih država koji su ga odlučili prostrijet i mi ga sad trošimo, to HDZ-ovcima odgovara, odgovaralo bi svakome, ali to nije njihova zasluga. S Plenkovićem uvijek neki metež i mutež”, rekao je.

“Imate ostalih 65%, sve druge opcije. Dvije trećine birača. Je li netko od tih ljudi glasao da Plenković bude premijer? Nije. On se izvukao ne zato što ima najviše, nego ima dovoljno. To je sistem koji imamo, on je preuzeo apsolutnu vlast”, rekao je Milanović.

“Nitko od HDZ-ovaca nije želio biti kandidat”

“Svi mi znamo da je Primorac žicao Plenkovića da bude kandidat. Nitko u stranci nije htio bit gubitnik, ali možda bi bili decentniji pa bi cijeli proces možda izgledao civiliziranije. Vjerujem da bi, da je netko drugi došao, izgubio bi – govorim u muškom rodu jer su sve muškarci – ali onda je došao Primorac.

Zadnji tren nakon što je predavao na Jahorini ispada sad besplatno, ne znam što je gore, da uzima novac od Srpske komore ili radi besplatno za njih, a mene kritizira zbog Dodika. Dolazi on i bogami u prvoj anketi ima 28, ja 32. Marija Selak nerealnih 20 posto, to je bilo potpuno jasno odmah svima osim njoj, to je loše kad se kreiraju takva nerealna velika očekivanja, i četvrta Kekin.

Rijetko komentiram ankete inače. U drugom krugu ankete, on 40, ja 49, ostatak 11. Ja sam vidio, to je čvrsto sukno iz kojeg se šije generalska ili pobjednička uniforma ili odora. To je čvrsto sukno, dakle imam prednost. Ali onda se on počeo raspadati jer je falšun”, rekao je Milanović.

“Teško je naći u literaturi toliko jednodimenzionalne likove, to je više rezervirano za bajke kad je netko baš epitomizirano zlo, ali najbliže je možda Klaudije. Možda bi Primorac sličan bio i profesoru Wolandu iz Majstora i Margarite, no taj je opet duhovit.

Ja mu kažem give him enough rope, on meni – A vi bi mene objesili. Ne razumije on to, to je album Clasha koji nije bio izdan u Jugoslaviji, ali znači gle budalu – ispričavam se, nije Primorac budala – nego gle luzera, stao bi na stolac i objesio bi se, al mu fali štrika, daj mu još”, rekao je.

Parlamentarni izbori nisu bili neočekivano loši nego su ovi izbori neočekivano dobri, rekao je Milanović.

Milanović kaže da u kampanji ne daje intervjue radijima i da će tako biti ubuduće. “Previše je, jednostavno se raspadneš”, rekao je.

Kaže da ne može komentirati kavu Mile Kekina i Nikice Jelavića. “Ne znam. Priča je čudna, tu ću stati”, rekao je.

“Glavaš nije pravomoćno osuđen, i drugima bi vratio odlikovanja”

“Isto kao što ne bi bilo pristojno da se ogradim od Branimira Glavaša, isto tako ga ne mogu prigrliti. On je bio važna osoba tog vremena. Bilo je tu i loših stvari. Što se dogodilo u Osijeku 1991. je na sudu da odluči, vidim da to još nije gotovo. On je dobio odlikovanja od Tuđmana za stvari koje su bitne. Za doprinose državi je dobio nagradu od Tuđmana. Onda su se otkrile nove stvari, onda se sudilo i vraćalo. Nema pravomoćnosti. Onda mu je moj prethodnik uzeo odlikovanja”, rekao je Milanović.

Kaže da je pravomoćna presuda poništena, zbog čega mu nema pravo suditi. Zato mu je vratio odlikovanja i čin, rekao je Milanović. Kaže da bi to napravio i za nekog ljevičara.

“Ako protjerani Hrvati nisu protiv Dodika, zašto bih ja bio?”

Milorad Dodik je Srbin i radi u interesu Srba, kaže Milanović. “Ja svaki put kad Dodik kaže da je u Jasenovcu ubijeno milijun Srba nazovem i kaže: Brate, što radiš?”, kaže Milanović. Kaže da Dodik ima interese zbog kojih radi što radi.

Milanović kaže da tadašnja vlast nije prodala Hrvate u Posavini. “Hrvati iz Srednje Bosne i Hercegovine gledaju na Dodika s razumijevanjem”, rekao je.

“Imate Hrvate koji su iz Laktaša, koji se okupljaju jednom godišnje. Ti ljudi koji su protjerani iz tog područja. Njih 400 bude pod tim šatorom, ja sam trebao biti pokrovitelj. Ja sam to odbio jer je i Dodik bio pokrovitelj. To je bila njihova želja. Meni je bilo nezgodno pa sam odbio. Ako je on njima dobar, Dodik koji nije bio na vlasti, zašto bi nama bio problem?”, kaže Milanović.

Odbio je pokroviteljstvo zbog komentara koje bi to izazvalo, rekao je.

Kaže da je kod Dodika u posjetu bio nakon proslave pobjede hrvatske vojske, da to nije bio tajni sastanak i Dodiku to nije smetalo.

Milanović kaže da neće s Dodikom razgovarati o razbijanju BiH. “Kad kažu da Dodik zvecka oružjem, ja pitam – kojim oružjem”, rekao je.

Svi koji se zalažu za građanski ustroj BiH su Bošnjaci, dio ih je pod utjecajem Ankare, kaže.

“Čović ide kod Dodika na rakiju”

“Dragan Čović ide kod Dodika na rakiju, on je iz HDZ-a. Mogu se s njim uspoređivati. On je politički lider Hrvata u BiH, on mu ide u bolnicu. Oni su prijatelji”, rekao je.

“Ademi je pisao da se jedna od tih brigada Srednje Bosne nije htjela tući sa Srbima jer su tri godine prije toga surađivali”, rekao je Milanović.

“Ja u Hrvatskoj razgovaram s dibidusima koji nemaju pojma, ali imaju stav”, kaže.

Bakira Izetbegovića podupire Turska i SAD jer je njima bitno da se taj prostor osigura od terorizma i islamizma, kaže Milanović i dodaje da je Izetbegović prijetvoran i da laže.

“50% ljudi nema pojma što su botovi”

Alač pita o izvještaju CIR-a o botovima koji podupiru Milanovića.

“Trag engleskih elita i posljedice njihovih činova je nešto što ti se prevaljuje, što se zavali, što se stropošta. Ti ljudi se bave spletkama, oni odavno nisu druga sila. Uspoređuju se s Rusijom, to je da pukneš od smijeha. To nije prvi put da se ljude sluđuje. Ako pitate ljude na cesti, ako imate uzorak kao u anketama… Pitajte ih što su botovi, 50% ih neće imati pojma”, rekao je Milanović.

“To su lopovi”, rekao je Milanović na konstataciju Alača da su na izvještaju radili ljudi iz Hrvatske čiji identitet nije otkriven.

“To je nekakva mafija novog doba, ne ubijaju oni ljude na cesti. Lažu, sluđuju i zbunjuju ljude pojmovima koje ljudi ne razumiju. Izmišljaju profile. U ovom slučaju su objavili identitete nekoliko stvarnih osoba, ne botova. Jedan je novinar koji objavljuje pod svojim imenom. I to dva dana nakon što je Jutarnji list, od svih, prekinuo svoju anketu kad su ustanovili da je došlo do poplave lažnih adresa ili botova u korist Primorca na njihovoj bezvrijednoj anketi. Ali su se ponijeli profesionalno jer ta anketa inače daje čudne rezultate. Ovaj put su se ponijeli profesionalno jer su primijetili 25.000 glasova iz SAD-a”, rekao je.

“Uhvatili su ga s prstom u šahti, kloaki, ne u pekmezu. Uhvatili su ga da krade i vara i to ne prvi put”, rekao je o Primorcu.

“Plenković angažirao konzultanta koji kaže da je Tuđman ustaša”

“A da se vratimo na te konzultante koje HDZ masno plaća, upregli su u tom ‘Untergangu’ sve, ruše sve mostove, pale”, rekao je Milanović.

“Angažirali su nekakve konzultante iz Tel Aviva, a ja znam tog tipa. Ja znam više ljudi nego itko u Hrvatskoj u ovim krugovima, više od Plenkovića”, rekao je Milanović.

“Taj Izraelac, udovac, desničar, kojeg je Primorac želio angažirati od početka, ali Plenković ga nije htio plaćati jer lik radi za Vučića, ali ne samo za Vučića”, rekao je.

Kaže da ga je upoznao na večeri 2017. i da je u razgovoru bio prepun predrasuda prema Hrvatskoj. Kaže da je Izraelac o Franji Tuđmanu pričao kao o ustaši, Hrvatskoj kao ustaškoj državi, a HDZ-u kao ustaškoj stranci.

“Ja sam govorio da to nije tako, marš, taj tip sad radi za Primorca”, poručio je.

“Treći put sam mu rekao odje…. Ja nisam HDZ-ovac, niti je to ustaška stranka. Ima tu i tamo idiota, bilo je takvih elemenata i bit će ih opet. Međutim, ne možeš reći da je hrvatska država nastala na ustaškoj ideologiji, marš. Taj lik sad radi za Primorca. Ime je u novinama napisano”, rekao je.

“Taj tip koji nema problema s maskarom u Gazi i svim divljaštvima izraelskog režima, to su divljaštva. Oni ubijaju masovno civile, rat u Ukrajini je tri puta čišći”, rekao je.

“Uskoro si nitko neće moći priuštiti stan u gradovima”

“Moj program je ustav, a ovi šarlatani pričaju o nekim stvarima koje ne mogu napraviti”, rekao je.

“Stanovi u gradovima su prohibitivno skupi i to si uskoro nitko neće moći priuštiti”, rekao je i dodao da je inflacija ponovno najveća u Europi.

“Ovo opet gledamo nakon nekoliko desetljeća, inflacija ubija kupovnu moć”, rekao je. “Inflacija za onog tko radi za 1000 ili 1500 eura je 30 ili 20 posto”, rekao je.

Kaže da on nema alate za borbu protiv toga, ali da se o tome mora govoriti.

“Neću više biti premijer”

Ako pobjedi, nakon mandata će imati 63 godine. “Nakon toga neću biti premijer, nema te stranke čiji bi ja predsjednik želio biti”, rekao je Milanović.

