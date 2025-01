Monstrum uperio pištolj u sestru pred njenim suprugom i gostima i rekao: Ubio sam 15 ljudi, ubit ću i tebe, znaš ti zašto

Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović rekao je za TV Vijesti da je masovni ubica Aco Martinović s Cetinja u trenutku zločina bio u manje alkoholisanom stanju i da nije bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.Šćepanović je rekao da je rađena obdukcija tijela kako bi se utvrdilo da li je bilo u alkoholisanom stanju ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

– U trenutku kada je policija dobila prvu prijavu, ubijeno je već 8 ljudi i četvero je ranjeno. Policiju je preživio jedan od radnika kafane, koji je uspio da izbjegne krvavi pir jer je tek ulazio u kafanu – ispričao je Lazar Šćepanović, načelnik uprave policije.

Nepoznati detalji

On je otkrio i nekoliko detalja koji su do sada bili potpuno nepoznati.

– Aco Martinović se vratio u kafanu oko 17:20 sati i odmah počeo da puca. U tom momentu od 17:20 do 17:24 je već ubio četiri i ranio tri lica. S njim je odatle pošlo lice J.O., on je potom ušao u kuću pokojnih Martinovića i rekao “Kume ubio sam ti brata, ubiću i tebi”, pucao u njega, pa pucao u njegovu suprugu, a J.O. je najvjerovatnije to pokušao da spriječi i tako preminuo. Aco se poslije dislocirao ka kući roditelja Martinovića i lišio života oba roditelja i to je sve vrijeme kada dobijamo prvu prijavu 17:26 i u tom momentu imamo osam lišenih života i četiri ranjena – rekao je Šćepanović.

Upitan ako je događaj prijavio konobar, kako je pogriješio, direktor policije je odgovorio:

– Razgovarao sam sa njim, lice nije imalo predstavu od straha i obavijestio je policiju da je došlo do ubistva u kafani “Podmornica”. Policajci nisu znali koja je to kafana. Upitao ga je dva puta policajac gdje je, odgovorio je u kafani koja se nalazi u naselju Bajice po prezimenu Vučinić. Policijski službenici su stigli u 17.31 u kafanu Bože Martinovića gdje su obavili kratak razgovor i utvrdili da nema tamo nikakvog događaja. Nakon toga je stigla prijava u 17.27 od radnika Komunalnog koji je kazao da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja… Treća informacija u 17.27 da je vlasnik kafane obavijestio dežurnu službu i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima više ubijenih… I opet je došlo do nepotpune informacije nakon čeka policijac kaže “kaži više gdje” – pojasnio je Šćepanović.

On je rekao da Vučinić ima kafanu “Velestovo” i kafanu u Bajicama, a koja je izdata Vuletiću i da je tu došlo do dezinformacija. Ispričao je i da je cijelim putem ubica bio mobilan.

– Pješaka je prešao do kuće Vuletića gdje je ubio dvoje djece, nakon čega je vozilom otišao u Donji kraj. Došao je do kuće svoje sestre, uperio je pištolj u nju, rekao joj je da je “ubio 15 ljudi” i da će ubiti i nju. Ona je pokušala da ga spriječi, ali on joj je rekao “Znaš ti zašto”. Pored ubijene sestre bio je suprug i gosti, ali prema njima nije preduzeo nijednu radnju. Onda se uputio na petu lokaciju gdje je ubio još jednu ženu – ispričao je.

– Upravo je birao porodicu koja je bila u objektu. Vlasnik lokala, kojem je brata lišio života, sa još jednim građaninom, čiju je suprugu lišio života, je pokušao da ga spriječi, da ga pronađe i da zaustavi. Želio je da se istakne, da autoritativno zavodi red – rekao je.

Veliki broj manifestacija na primorju

Na pitanje može li 11 policajaca da čuva Cetinje, grad od 20.000 stanovnika, načelnik je odgovorio:

– Uzimajući u obzir činjenicu da je na primorju Crne Gore bio zakazan veliki broj manifestacija, primarni fokus je bio na primorje, većina kriminalnih članova je bila na primorju. Do 18.00 sati je na Cetinju je trebalo da bude 15 policajaca. U ovom trenutku ima 30 policajca na Cetinju, mi smo pojačali čuvanje,piše Avaz

– Lice je imalo prednost, mobilnost, poznaje svaki pedalj Cetinja. Grad je već bio zatvoren, preko 200 policajca ga je blokiralo.

Upitan je li i na trenutak pomislio da podnese ostavku kao moralan čin, Šaranović je rekao:

– Ovdje ne postoji objektivna i subjektivna odgovornost. Ako nema objektivne i subjektivne odgvornosti, onda se traži moralna odgovornost. I to od mene traži čovhek čija je najveća zaostavština tokom 30 godina 711 ubijenih, 84 nerasvijetljena ubistva… Mislim na Milu Đukanovića – rekao je Šaranović, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore.

