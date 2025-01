Šta je policija našla u domu čovjeka koji je počinio masakr na Cetinju?

U kasnim popodnevnim satima u petak oko njegove kuće skupio se značajan broj policijskih službenika, te smo zaključili da su započeli s detaljnim pretresom njegove kuće, piše Jutarnji.

Otvorena je garaža u kojoj je “na crno” popravljao automobile autolakirerskim radovima.

U improviziranoj radionici je vozilo marke Citroen C3. Inače, on je vozio Fiat Stila, te je tim vozilom obilazio kuće u kojima je počinio strašne zločine, od kafića u centru grada, do kuća porodice Martinović koje mu se nalazi u komšiluku, zatim samo malo dalje do porodice Vuletić, gdje je ubio dječake, sinove vlasnika kafića Mirka Vuletića, a onda i do svoje sestre Zorice Vuletić i njezine komšinice Dragane Drašković, koje je također usmrtio. Takođe, dvojica policajaca su nosila ljestve na gornju etažu kuće. Na taj dio kuće se ulazi preko terase, a ulazna vrata su razbijena.

Komšije kažu da nema sumnje da su vrata oštećena tokom “ovih događanja”, odnosno da su prije bila cijela, ali nije poznato u kojim okolnostima su razbijena. Takođe, bilo je upaljeno svjetlo u srednjoj sobi kuće ubice.

S obzirom na to da policija ima jasnu sliku šta se, kako i u koje vrijeme događalo u kobnim minutama njegova ubilačkog pohoda, a poznata je činjenica da on nikada neće odgovarati za ovo zlodjelo jer je počinio samoubistvo, ključno pitanje na koje još nema ni izbbliNezavisneza odgovora je – zašto je počinio ovako monstruozan zločin?

Je li ova policijska akcija usmjerena na otkrivanje motiva?

Javnosti je dan ranije otkriveno da je Martinović još 2005. godine bio osuđen zbog nasilničkog ponašanja na tromjesečnu zatvorsku kaznu, no kazna je bila uslovna, pa nije morao ići u zatvor. Kazali su da su kod njega primijetili asocijalno ponašanje te naložili psihijatrijski pregled. Dobio je terapiju u mjesnom domu zdravlja, a nije rađen specijalistički pregled.

Lazar Šćepanović, v.d. direktora Uprave policije je rekao da se Martinović bavio poslovima autolakiranja, nije imao porodicu, te je živio sam. U policijskim evidencijama nije bio uveden kao opasna osoba,pišu

Prema dojavi da ima u posjedu ilegalno vatreno oružje policija mu je u novembru 2002. godine pretresla kuću. Tada su pronašli dvije vazdušne puške, 43 komada streljiva različitog kalibra, improviziranu eksplozivnu napravu veće razorne moći, te set za čišćenje vatrenog oružja.

Osuđen je na tri mjeseca zatvora nepravosnažno, no izrazio je žalbu te se vodio žalbeni postupak u tom predmetu na Višem sudu u Podgorici.

