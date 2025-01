Rekonstrukcija masakra na Cetinju: Ovako je ubica Martinović sijao smrt

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, odgovarajući na pitanje Vijesti.me kazao je prekjučer da kada je policiji u 17:26 sati prijavljeno da je u jednoj cetinjskoj kafani došlo do pucnjave i da ima više ranjenih, u gradu su bile radno angažovane tri policijske patrole, jedan inspektor operativac, službenik u dežurnoj službi i dežurni starješina.

To znači da je Cetinje prvog januarskog dana čuvalo najviše devet policajaca, ako ih je po dvojica u patroli, što ponekad nije slučaj, prenosi Kurir.rs. Šćepanović je rekao da je bilo planirano da od 18 sati na Cetinje stigne pojačanje, ali da je to dogovoreno prije tragedije.

On je hronološki naveo slijed zločina u kojem je život izgubilo 12 Cetinjana, a četvero teško ranjeno i to u svega nešto više od 30 minuta, od 17:21 do 17:57 sati.

Masovni ubica, Aco Martinović (45), izvršio je samoubistvo šest sati nakon što je u cetinjskoj kafani “Velestovo” za sobom ostavio prve žrtve, koje je ubio iz pištolja u ilegalnom posjedu.

Policiji prvo javljena pogrešna lokacija

Šćepanović je objasnio da je dežurnoj službi cetinjske policije u 17:26 sati, telefonom prijavljeno da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja, tvrdeći da je informacija bila nepotpuna, zbog čega su na pogrešnu lokaciju, u mjestu Bajice, poslate dvije patrole i starješina.

Kazao je i da su pet minuta kasnije, kada su policajci i stigli u Bajice, vidjeli da to nije mjesto događaja, a da je istragom utvrđeno je da je on već kada su krenuli na teren ubio četvero sugrađana, a ranio troje.

Ubica poznavao svoje žrtve

Prema policijskim podacima, on je od 17:21 do 17:24 sati, u kafani “Velestovo”, ubio Branislava Mudrešu (60), Radomira Markovića (70), Miloša Martinovića (39) i Mirka Vuletića (45), a ranio M.V., rođenu 1984. godine, A.M., rođenog 1983. godine i D.K., rođenog 1985. godine.

Šćepanović je na konferenciji za medije saopćio da su ubica, četvero ubijenih i troje ranjenih tokom dana boravili u kafani “Velestovo” i da su se međusobno poznavali. Dodao je i da je policija pregledom nadzornih kamera utvrdila da se Martinović, kada su patrole krenule ka Bajicama, već uputio u naselje Humci, dokle se dovezao “Fijatom stilo” i parkirao se ispred kuće žrtava, svojih kumova Martinovića.

Čelnik crnogorske policije objasnio je da je Aco Martinović u kumovskoj kući prvo ubio Joša Otaševića (55), koji se nalazio u kući Marka Martinovića čijeg brata blizanca je ubio u kafani “Velestovo”.

Nakon Otaševića u dvorištu kuće ubio je Martinovića i ranio njegovu suprugu M. M. (45).

– Koja je uspjela, iako ranjena, da sa djetetom u naručju pobjegne iz svoje kuće u kuću kod prvih komšija – rekao je Šćepanović.

Nastavljajući ubilački pohod, prešao je u roditeljsku kuću ubijene braće Martinović i lišio života njihove oca i majku – Radovana (70) i Radmilu Martinović (63). Radovana Martinovića istražitelji su našli ubijenog u fotelji, u dnevnoj sobi, a njegovu suprugu u hodniku kuće.

Navodeći da su policajci u 17:39 sati stigli do prvog lica mjesta – kafane “Velestovo”, Šćepanović je objasnio da im je šest minuta nakon toga prijavljeno da je u izvršeno ubistvo u naselju Humci, a minut kasnije i da su ubijena braća Vuletić – devetogodišnji Vukan i njegov pet godina stariji brat Jovan. Njih dvojica najmlađe su nevine žrtve masovnog ubice Aca Martinovića.

Martinović ubio i svoju sestru

– Na drugoj lokaciji, gdje su lišena života četiri lica i jedno lice ranjeno, policija nije imala prijavu događaja, već se uputila na treću lokaciju gdje je lišeno života dvoje djece, i ta prijava je bila u 17:46 sati. Za ovo vrijeme izvršilac Martinović, kako je naknadno utvrđeno pješke dolazi do vozila ispred kuće Martinovića, i odlazi u Donji kraj br. 7 i tom prilikom lišava života svoju sestru – kazao je on.

U tom dijelu Cetinja on je ubio svoju rođenu sestru – četrdesetdvogodišnju Zoricu Vuletić.

Policiji je u 17:53 sati prijavljeno da je ona ubijena u svojoj kući.

– Nakon ove prijave policija je dobila tri prijave da se izvršilac nalazi na tri različite lokacije – naselje Medovina, kod Gimnazije i na Bulevaru kod brze hrane Obeliks. Ubica se, nakon četvrte lokacije, uputio na peto lice mjesta, gdje je izvršio ubistvo D.D., rođene 1973. godine, a koje je prijavljeno u 17:57 sati dežurnoj službi OB Cetinje – kazao je Šćepanović.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti.me, on je tada došao ispred kuće svog druga, a kada mu je njegova supruga Dragana Drašković otvorila vrata – ubio je.

Motiv ubistva i dalje nepoznat

Policija nije saopćila motiv višestrukog ubistva i ranjavanja četvero Cetinjana, pojasnili su samo da je ubilačkom pohodu prethodio verbalni konflikt u kafani, nakon čega je Aco Martinović izašao iz tog objekta i nekoliko minuta kasnije vratio se naoružan i započeo masakr.

– Izvršenju ovog teškog ubistva prethodio je verbalni incident između ubice i ubijenog M.M. (rođenog 1986. godine), zbog nerazjašnjenih okolnosti. Verbalni incident se dogodio nakon višesatnog boravka ovih lica u kafani, tokom kojeg boravka su prisutni konzumirali alkohol. Nakon verbalne rasprave, ubica se oko 17:15 sati udaljava u nepoznatom pravcu vozilom, uzima vatreno oružje, vraća se s istim i u vremenskom periodu od 17:21 do 17:24 sati započinje krvavi pir u kafani „Velestovo“ – rekao je Šćepanović.

Za pola sata Martinović zavio u crno desetine familija

Za nešto više od pola sata Martinović je 1. januara u crno zavio više desetina cetinjskih porodica – njegove prve žrtve u 17:21 sati ostale su u krvi u kafani “Velestovo”, a posljednju žrtvu života je lišio u 17:57 sati.

Šćepanović je saopćio da je u tom vremenskom periodu mobilisan najveći raspoloživi dio operativnog sastava Uprave policije.

– Istog momenta, po pozivu, bez odlaganja angažovani su pripadnici Specijalne jedinice policije za rješavanje krizne situacije, kao i pripadnici Posebne jedinice policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, službenici Sektora granične policije, regionalnih centara bezbjednosti Centar, Zapad i Jug. Oni su uspostavili blokadu grada, kao i regionalnu blokadu, a u odnosu na dobijene informacije postavili su i parcijalne i mini blokade, a što je rezultiralo time da prvi akcioni specijalni tim bude na teritoriji Cetinja za oko 20 minuta od momenta izlaska iz baze iz Podgorice – rekao je Šćepanović.

Odgovarajući na pitanja Vijesti.me, kazao je da su specijalne policijske snage stigle u 18 sati i 22 minuta. Objasnio je da su tu jedinicu pozvali u 17:45 sati, da su u roku koji je predviđen – 15 minuta, stigli u svoju bazu, a potom se uputili ka Cetinju.

Istakao je da su pripadnici Posebne jedinice policije odmah povučeni sa primorja i poslati na Cetinje, te da su stigli prije specijalnih snaga.

– Pripadnici elitnih jedinica su izvršili pregled i čišćenje napuštenih objekata na više lokaliteta, kako na otvorenom tako i na zatvorenom prostoru, a na osnovu u tom trenutku raspoloživih informacija. Izvršen je i pregled kuće za koju je policija imala informaciju da je ovo lice koristi – kazao je Šćepanović.

Policija na mjestu zločina. RINA

Istakao je i da im je u toj kriznoj situaciji primarni fokus bio da osiguraju sigurnost građana na teritoriji Cetinja, dok ne stave ubicu pod kontrolu.

Šćepanović se zahvalio građanima prijestonice na podršci koju su im pružili, a naročito srodnicima ubice Martinovića: “Koji su dali veliki doprinos u njegovom lociranju.”

Ubica opkoljen u naselju Humci, kod njega pronašli stotinak metaka

Nakon što je ubio 12, a ranio četvero sugrađana, Martinović je pobjegao, a poslije višesatne potrage pronađen je oko 23:30 sati, nedaleko od svoje kuće, sa ranom od metka u predjelu glave. Izdahnuo je na putu ka cetinjskoj bolnici Danilo I, a policija je u njegovim džepovima pronašla još 80 metaka kalibra 9 mm.

Šćepanović je rekao da je ubica opkoljen u naselju Humci – “uz veliki napor i rizik koji je postojao od ubice, jer je bio naoružan i opasan po lokalno stanovništvo”.

– Uz tehničku podršku termovizijskih kamera, službenici SBPK zajedno sa službenicima SGP su locirali lice, pri čemu su pripadnici specijalne, posebne i interventnih jedinica ušli u okončanje ovog kriznog zadatka i prilikom preduzimanja mjera i radnji, u cilju lišenja slobode ovog lica i stavljanja pod kontrolu, na izdata naređenja policijskih službenika da odbaci oružje, isti se oglušio i pokušao da izvrši samoubistvo na licu mjesta, oko 23:35 sati… Kod Martinovića je pronađen pištolj sa jednim metkom u cijevi i 10 u okviru, kao i jednom čaurom pored njega. Prilikom pregleda kod njega u garderobi su pronađena 64 metka i okvir od pištolja u kojem se nalazilo dodatnih 15 metaka. Na pet lokacija – lica mjesta, gdje je ubica izvršio ubistva, pronađeno je ukupno 37 čahura, devet projektila i 11 dijelova od projektila – kazao je Šćepanović.

Dodao je da je ubica lišio života člana svoje porodice, rođenu sestru, sa kojom je bio u dobrim odnosima, i čekao Novu godinu sa njom.

– Zatim je lišio života četiri člana porodice Martinović, sa kojima je bio u kumovskim odnosima. Također, lišio je života dvoje djece i brata vlasnika kafane. Većina stradalih lica su, dakle, poznanici, prijatelji, kumovi i rođaci ubice – rekao je Šćepanović.

Direktor crnogorske policije apelovao je na građane i društvenu zajednicu da, ukoliko imaju bilo kakvih saznanja o posjedovanju oružja kod drugih osoba, o tome obavjeste policiju, ali i da ukažu na devijacije u ponašanju kod određenih lica koja svojim ponašanjem mogu ugroziti sigurnost građana.

Satnica

17.15 – udaljava se iz kafane i odlazi po oružje

17.21 – 17.24 – vraća se u kafanu i započinje krvavi pir

17.26 – prijavljeno policiji da je u kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja

17.39 – policija stiže u kafanu

17.45 – prijavljeno ubistvo u naselju Humci

17.46 – ubijeni dječaci, braća Vuletić

17.53 – prijavljeno da je ubio rođenu sestru Zoricu Vuletić

17.57 – prijavljeno ubistvo Dragane Drašković

23.30 – policija pronalazi Martinovića

23.35 – Martinović pokušao samoubistvo i preminuo na putu do bolnice

Specijalne snage brzo stigle

Komandant Specijalne jedinice policije Miloš Rakonjac kazao je da je tokom novogodišnjih praznika većina taktičkih jedinica bila raspoređena na Crnogorskom primorju i da su pripravne grupe veoma brzo nakon prijave stigle u prijestonicu.

Govoreći o njihovom djelovanju na Cetinju, kazao je da su to situacije koje spadaju u aktivne prijetnje, da su zahtjevne i izazovne za rješavanje. Istakao je da su odmah po dolasku u Cetinje manje taktičke grupe radile preglede i pretrese objekata u kojima je očekivano da će pronaći Martinovića.

– Išli smo direktno na prijetnju da bismo zaustavili smrtonosni pir ubice i opasnost koju je predstavljao. Kod njega je nakon izvršenog samoubistva pronađeno 90 metaka, što znači da je imao namjeru da nastavi ubilački pohod, ali je nakon raspoređivanja specijalnih snaga i ostalih policijskih službenika lociran, izolovan, blokiran i onemogućen da predstavlja opasnost za ostale građane, stavljen je u situaciju da se preda ili bude ubijen. Na jasnu komandu da baci oružje uperio je oružje u pravcu glave – kazao je on.

Odgovarajući na pitanja novinara o odgovornosti i eventualnoj ostavci, Lazar Šćepanović je rekao da je “ovo nepredviđeni događaj” i da bi pitanje ostavke bilo na mjestu da policija nije reagovala, a da su prethodno imali saznanja.

Slično su odgovorili i načelnik Regionalnog centra bezbjednosti Centar Goran Jokić i komandant Specijalne jedinice policije Miloš Rakonjac.

– Što se tiče odgovornosti direktor je već sve rekao i ne bih više komentarisao – kazao je Jokić,piše Avaz

Rakonjac je kazao da će se odgovornost utvrđivati.

