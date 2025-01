Bizaran splet okolnosti na Cetinju poslao policiju na pogrešnu adresu: 8 minuta misterije usporilo potragu?

Da li je bar jedan od 12 života mogao da bude spasen u srijedu uveče na Cetinju da policijska patrola nije najpre otišla na pogrešnu lokaciju prve pucnjave i tako izgubila dragocijene minute u potrazi za masovnim ubicom Acom Martinovićem?

Blicova analiza pokazuje da je to – malo vjerovatno. Ipak, detaljni odgovor na to pitanje trebalo bi da otkrije istraga u narednim danima, a možda i objavljivanje snimka prve dojave koja je policiju odvela na pogrešan početni trag, piše espreso.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare koju je predvodio Lazar Šćepanović, v. d. direktora Uprave policije Crne Gore, saznali smo osnovni vremenski tok u kojem je Aco Martinović ubio 12 osoba. Ipak, taj vremenski tok je i dalje sporan. Iz izjava Šćepanovića se da zaključiti da policija trenutno ne zna u koje tačno vrijeme je Martinović počinio ubistva na Cetinju, već samo kad je lokalnoj policiji prijavljeno da su ubistva počinjena. To su različita vremena između kojih, kako nalaže logika, mora proći bar minut, a možda i više.

Ubistva krenula iz kafane “Velestovo”i

Policija tvrdi da je Aco Martinović poslije svađe izašao iz kafane “Velestovo” u 17.15 sati. Veruje se da je svojim “fijat stilom” otišao po pištolj kalibra 9 mm i potom se vratio u “Velestovo”, gdje je ubio 4 osobe i teško ranio 3, od kojih je jedna u koliko-toliko prisebnom stanju da je policiji mogla dati osnovne informacije o pucnjavi u kafani.

Policija je obaviještena o pucnjavi u kafani u 17.26, što znači da je Aco Martinović već bio ubio 4 osobe u “Velestovu”, kod stadiona na Cetinju, ne poslije 17.25 sati.

Policija odlazi na pogrešnu lokaciju

Policija međutim, u bizarnom razvoju događaja koji zaslužuje posebno ispitivanje, u 17.26 navodno biva upućena na pogrešnu lokaciju u dijelu grada zvanom Bajice, na suprotnom kraju Cetinja od “Velestova”.

Zašto je to bizaran razvoj događaja? Zato što je u tom trenutku, u 17.26, poslije četvorostrukog ubistva u kafani “Velestovo”, Aco Martinović najvjerovatnije bio krenuo ka istom rejonu grada, ka sjeverozapadu Cetinja i naselju Humci koje se dodiruje sa naseljem Bajice u koje se policija bila zaputila.

U tom trenutku su na Cetinju aktivne tri patrole policije, jedan operativac i jedan stariješina, plus osoblje iz kol centra.

Zasad nepoznat broj lokalnih policajaca dolazi na pogrešnu lokaciju u Bajicama u 17.31 sati. Ubrzo zaključuju da su na pogrešnom mjestu i upućuju se na suprotan kraj grada ka “Velestovu”, gdje stižu u 17.39 sati i zatiču mjesto prvog masakra.

Još jedna bizarna okolnost – iako su policajci u 17.31 u Bajicama de fakto bili na pogrešnom mestu, ipak su u tom trenutku bili fizički bliži Acu Martinoviću nego u narednim satima potrage. Martinović je tada bio na putu ka istom rejonu Cetinja, gdje će izvršiti ostalih 8 ubistava.

Da li bi nečiji život bio spašen da je policija odmah stigla u kafanu?

Ipak, malo je vjerovatno – skoro nevjerovatno – da je policija to mogla znati u tom momentu sa informacijama koje su joj trenutno bile na raspolaganju. Da li bi nečiji život spasilo da je policija stigla u “Velestovo” već u 17.31, kad je bila na pogrešnoj lokaciji, umjesto tek u 17.39? Opet malo vjerovatno, ali je svakako detalj koji zaslužuje temeljnu istragu.

Dakle, policija je u “Velestovu” od 17.39 sati. Sljedeća prijava o novom četvorostrukom ubistvu – ovog puta u Humcima, dijelu grada koji se dodiruje sa pomenutim Bajicama – policiji stiže u 17.45 sati.

Sljedeća prijava da je Aco Martinović ubio i dvojicu dječaka na pragu kuće policiji stiže u 17.46 sati.

Sljedeća prijava policiji stiže u 17.53 sata – da je Aco Martinović ubio i rođenu sestru u Donjem kraju broj 7. To je već 11. žrtva masovnog ubistva.

Oprečne izjave policije o ubistvu poslednje žrtve

Kod posljednjeg ubistva, 12. po redu, dolazimo i do kontroverze usled izjava Šćepanovića sinoć na konferenciji za novinare. Najpre je rekao da je ubistvo Dragane Drašković prijavljeno policiji u 17.57 sati, da bi na kraju konferencije izjavio da poslednje ubistvo nije bilo prijavljeno, već da se na tijelo naišlo prilikom pretrage terena u potrazi za masovnim ubicom Acom Martinovićem. To je još jedan detalj koji zaslužuje objašnjenje.

Specijalci crnogorske policije stigli su na Cetinje u 18.22 sati. Da li je ovo pojačanje, zajedno sa postojećim patrolama lokalne policije, ograničilo kretanje masovnog ubice i sprečilo ga da ubije i više ljudi, s obzirom na to da je imao još mnogo municije? Sasvim moguće.

Crnogorska policija ima deficit od 2.000 policajaca

O brojnosti policije na Cetinju, na kojem je drugi masovni ubica prije nešto više od dvije godine ubio 11 ljudi, bilo je govora i na pomenutoj konferenciji za novinare.

Šćepanović je izjavio da crnogorska policija nema pozorničku službu po rejonima gradova. On je apelovao na političke činioce da uvedu zakonske izmene koje bi to omogućile i istakao da crnogorska policija ima deficit od čak 2.000 policajaca.

Šćepanović je rekao da policija nije mogla da spriječi ovo masovno ubistvo jer se radilo o krivičnom delu bez bilo kakve najave i da policajci nisu imali pravovremene informacije koje bi im omogućile da preduprede zločin.

Ipak, Šćepanović je potvrdio da je početna pogrešna informacija o lokaciji prve pucnjave usporila delovanje policajaca.

Da li je u slučaju Aca Martinovića pravosuđe zakazalo?

Advokat Darko Milosavljević juče je za Blic analizirao da li je masovni ubica Aco Martinović mogao biti sprečen da počini masakr efikasnijim radom pravosuđa.

Aco Martinović imao je debeo dosije, kako za nasilničko ponašanje 2005. godine, tako i za neovlašćeno posjedovanje oružja 2022. S obzirom da za poslednje nedjelo postupak još uvijek nije pravnosnažno okončan, Martinović nije dočekao tri mjeseca zatvorske kazne koja mu je izrečena.

– I organi MUP-a i tužilaštva i sudovi reaguju tek kada neko preduzme neku radnju koja ulazi u sferu krivičnog zakonodavstva. Kao što smo mogli da pročitamo u medijima, ubica sa Cetinja je već ranije osuđivan za nasilničko ponašanje (još 2005. godine) i za posedovanje oružja na tri meseca zatvorske kazne, a postupak još uvek nije pravnosnažno okončan. Dakle, kao što sam već rekao MUP i pravosudni organi deluju tek nakon što je neko (u ovom konkretnom slučaju Aco Martinović) već izvršio neko krivično delo npr. nasilničko ponašanje ili naneo povrede nekom licu i slično – objasnio je juče za Blic Darko Milosavljević.

Međutim, kako je naglasio, cilj krivičnog prava jeste i prevencija vršenja krivičnih djela, i to specijalna prevencija, kada krivično pravo i izrečena kazna imaju za cilj da utiču na samog počinioca da više ne vrši krivična dela, ali i generalna prevencija, kada sud osudom jednog počinioca krivičnog djela šalje poruku celokupnom društvu da mogu da očekuju da će biti osuđeni ukoliko bi počinili neko krivično djelo.

I pored činjenice da pravosudni organi imaju, prije svega, reaktivnu ulogu, kako je naš sagovornik objasnio, upravo činjenica da se protiv počinioca ovog masakra vodi postupak za posedovanje oružja još od 2022. godine dokazuje, kako Milosavljević napominje, da ni pravosudni organi ne vrše svoju ulogu na pravi način i da svojom neefikasnošću upravo doprinose da se ovakvi događaji, nažalost, ponavljaju.

– Da je policija pravovremeno reagovala i oduzela navedeno oružje značajno bi umanjila mogućnost da dođe do navedene tragedije, ali ni to ne može biti garancija da se masakr ne bi dogodio – navodi on.

