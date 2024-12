U Beogradu na Slaviji protest studenata, poljoprivrednika i građana, odata počast nastradalima u Novom Sadu

Prisutni građani svih starosnih struktura, javlja izveštač Glasa Amerike sa lica mesta Stefan Miljuš. Oko 16.15 počela akcija 15 minuta tišine za 15 stradalih u padu nadstrešnice, a građani su i u tom trenutku i dalje tiho pristizali na Trg Slavija sa svih strana.

Zatvorene sve cenralne gradske ulice i prilazi Slaviji.

Prisutni su predstavnici sindikata prossvete, zdrav radnici, ekolozi, aktivisti za ljudska prava…

Studenti su na Slaviji razvili veliku trobojku Srbije, koja položena vodoravno kruži trgom tako što je učesnici protesta dodaju jedni drugima iznad glava.

Kada su razvili zastavu, studenti su počeli da pevaju himnu “Bože pravde”, javlja reporterka FoNeta.

Oni su uzvikivali “Srbija, Srbija”, “Studenti su ustali”, “Ubice”, “Robija”. Studenti su pevali i pesmu “Izađi mala”, koja je obeležila i njihov nedavni protest ispred zgrade Predsedništva, kada su pozivali predsednika Srbije Aleksandra Vučića da izađe.

Nešto iza 17 sati učesnici skupa su polako počeli da se razilaze, međutim gotovo sat vremena kasnije trg je i dalje bio prepun ljudi.

Na Trgu Slavija ali i u svim okolnim ulicama nije primećeno prisustvo uniformisane policije. Prisutni su policajci u civilu. Skup protiče bez ikakvih incidenata, može se govoriti o više desetina hiljada građana, javlja naš izveštač.

Po okončanju 15 minuta tišine građani su izveli performans paljenjem svetala na mobilnim telefonima, uzvkivali su parolu Vučiću odlazi, kod ljudi se vidi ogromno nezadovoljstvo. Ispaljen je i vatromet.

Trg Slavija blokiran je vec oko 15:30, kada su grupe studenata ali i maturanata iz vise beogradskih gimnazija počeli iz više pravaca da se slivaju na kružni tok.

Među okupljenima su prevashodno mladi ljudi, ali i stariji koji, uglavnom držeći se po strani, pištaljkama i vuvuzelama pružaju podrsku studentima.

Tu su i predstavnici sindikata prosvetnih radnika, ekološki i aktivisti za ljudska prava.

Za saobraćaj su zatvorene Nemanjina ulica, Ulica kralja Milana, Beogradska, Makenzijeva, Bulevar oslobođenja i sve manje ulice u blizini Trga Slavija, a informacije kojima raspolažemo govore da je za saobraćaj zatvoren i potez od Trošarine na Voždovcu pa sve do centra grada.

Studenti koji su krenuli sa Studentskog trga nose veliki transparent “Generalni štrajk – studenti i radnici solidarno”, a nakon što su blokirali saobraćaj u Vasinoj ulici ka Slaviji, stigli su do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, odakle organizovano na protest kreću i glumci.

Studenti Medicinskog i Veterinarskog fakulteta su se okupili na raskrsnici kod hrama Svetog Save, a očekuje se da im se pridruže i studenti fakulteta koji se nalaze na Voždovcu – Fakultet političkih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Saobraćajni fakultet i Farmaceutski fakultet.

Privođenja pre skupa

Mediji u Srbiji javljaju o građanima Srbije koji su krenuli još tokom prepodneva iz različitih delova Srbije ka Beogradu.

Oko 13 časova zabeležen je i prvi incident – Zlatku Kokanoviću, aktivisti pokreta “Ne damo jadar” i poljoprivrednik, koji je stigao traktorom u Beograd, privedem je, a njegova poljoprivredna mašina odneta je “paukom”.

Kokanović se prethodno se on popeo na traktor, ali muškarci u crnim jaknama, uz pomoć uniformisanih policajaca u opremi za razbijanje demonstracija – koji su u kordonu sprečavali ostale građane da priđu Kokanoviću – su ga naglavačke svukli s njega i priveli.

Nebojša Petković je priveden zbog, kako je policija rekla, vređanja policije.

Vučić: “Nisam se uplašio napada, ne damo Srbiju najgorima”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je opoziciju pobedio mnogo puta do sada i da će tako biti i na narednim izborima, “ubedljivije nego ikada”.

Vučić je, na svečanom otvaranju deonice autoputa od Kruševca do Vrnjačke Banje, rekao da sadašnja vlast pobeđuje “zato što radi za narod” i da će to nastaviti i ubuduće, jer su građani “svetinja najveća”, a da se on “nije uplašio napada” i “neće nikad”.

Kad god zemlju napadaju, rekao je Vučić, srpski domaćini prvi odgovaraju, tada se svi ujedinjuju, tako i sada, “ma koliko pritisci bili veliki, odgovor će biti – nećete Srbiju da vratite u prošlost, Srbija ide u budućnost”.

Nećemo dati Srbiju najgorima u ruke. Borićemo se za svaku našu kuću, puteve i pruge, poručio je Vučić.

Svečanom otvaranju dela autoputa, tokom kog je Vučić govorio i o protestima u Beogradu, prisustvovali su ambasadori SAD i Turske, Kristofer Hil i Ilhan Sajgili, kao i predsednik američke kompanije “Behtel” Daren Mort.

Autoput gradi tursko-američki konzorcijum ENKA-Behtel, prenosi VoA.

Facebook komentari