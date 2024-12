Otac učenika nakon drame u Zagrebu: Pola sata mi je trebalo da pronađem dijete, digao bih državu u zrak koliko sam ljut

Marko Sikirica, roditelj djeteta i predstavnik vijeća roditelja u OŠ Prečko (Zagreb), gdje se danas dogodila tragedija, komentirao je napad nožem.

Sikirica je bio bijesan pred kamerama. Kaže da se ovo ne smije događati i da mu je trebalo pola sata da dođe do svog djeteta i odvede ga na sigurno, prenosi Index.hr.

– Moje dijete je dobro, ali nažalost druga djeca nisu. Meni je žao što druga djeca nisu dobro. Ljut sam na državu, najviše sam na njih ljut. U Beogradu je bio napad. Hrvatska nije ništa napravila… 18 godina radim u sistemima tehničke zaštite. Ništa se u školama nije napravilo. U školu uđem na dobar dan, nikome ništa ne moram ni reći, nikoga ni nema u školi, otključana je cijelo vrijeme – rekao je.

Tražio dijete

Istakao je da je uletio u školu, vidio krv i tražio svoje dijete.

– Jedino mi je to bilo na pameti. Nedopustivo mi je da škola nema krizno postupanje i da ne znaju gdje su djeca. To mi je katastrofa. Država mora uvesti za zemljotres, požar, napad bilo šta. Ja sam ministru Fuchsu rekao da treba postaviti detektor metala, on mi je odgovorio da koliko će onda djeca ulaziti u školu. Ne zanima me. Nek’ ulaze dva sata u školu ako treba. Šta mi je rekao? Demagogiju. Pet godina su ograde na Trgu sv. Marka, ljudi moji, o čem’ mi pričamo – bjesnio je Sikirica pred kamerama.

Tvrdi da u današnje vrijeme postoji toliko oblika tehničke zaštite da mu je neobjašnjivo da škola od toga ništa nema.

– Postoje sistemi tehničke zaštite, imamo radare, detektore, tehnologiju, umjetnu inteligenciju, kamere s umjetnom inteligencijom.

– Pola sata mi je trebalo da pronađem svoje dijete i dovedem ga na sigurno. Bio sam izbezumljen. Ovo je katastrofa, nema iznad ovoga. Ovo je zadnja kap koja je prelila sve čaše. Za ovo trebaju svi odgovarati, premijer i ministri. Šta bi trebalo? Da i u vrtić neko uđe? To je katastrofa. Sad će oni pričat demagogiju sedmicama, priče. Nema priča, treba djelovat. Kakve priče. Još sam ja budala jer sam u vijeću roditelja tog razreda i cijele škole. Godinama govorimo, smireno ćemo, polako… Pričalo se već u školi da treba biti veća sigurnost. Ima novca za sve, za škole nema novca – govori Sikirica,piše Avaz

Ljut na državu

Dodaje da su drugi roditelji u šoku.

– Ljut sam na državu, grad, uopšte me ne zanima ko je vlasnik škole. Ništa me ne zanima. Ovakve stvari se u Hrvatskoj ne smiju događati. Nakon masakra u Beogradu su nam iz vlade govorili da je Hrvatska sigurna. Nismo sigurni. Tražit ću zaključavanje škole, legitimiranje svakog ko ulazi u školu, povećanje sistema tehničke zaštite. Elektro-brava na školi, ali treba i interlock kao u bankama. Digao bih državu u zrak koliko sam ljut. Demagogija me zanima, priče… Ljudi moji, djelujte – zaključio je.

