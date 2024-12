„Morao sam da spriječim napad na ljude. Čim saniram povrede, vraćam se na protest“: Hrabre riječi studenta heroja, koji je građane odbranio od nasilnika iz „poršea“

Snimci ovog brutalnog napada obišli su javnost, a posebno se istakao momenat kada je jedan hrabri student, u samoodbrani, uhvatio napadača u polugu i sprečio ga da nastavi da udara ljude. Student je Lazar Srdić, a u razgovoru za Nova.rs ističe da se na proteste vraća čim sanira sve povrede koje je zadobio.

U Srbiji se već danima održavaju blokade saobraćaja u znak protesta zbog smrti 15 ljudi prilikom pada nadstrešnice Železničke stanice, 1. novembra u Novom Sadu. Tom prilikom poginulo je 15 ljudi, a blokadama su se pridružili studenti i srednjoškolci, nakon što su batinaši i sam vrh vlasti napali njihove kolege i targetirali njihove profesore.

Proteklih dana, jedan od napada na mirne demonstrante dogodio se kod Futoške pijace u Novom Sadu, kada su četvorica nasilnika prvo automobilom „porše“ uleteli u masu i oborili ljude na ulicu, a nakon toga su brutalno nasrnuli na njih i udarali ih. Student Lazar Srdić jedan je od prvih koji je skočio da zaštiti svoje sugrađane i saborce, a snimak njegove poluge kojom je onesposobio dosta krupnijeg batinaša postao je viralan na društvenim mrežama. Ovaj hrabri mladić kaže za Nova.rs da su se kobnog dana svi automobili zaustavili bez incidenata zbog blokade, osim grupe iz „poršea“.

„Bivši sam student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa završenim master studijama, a trenutno sam polaznik postdiplomskog programa na Fakulteta „doktor Lazar Vrkatić“ na odseku filozofije. Kao deo fakulteta, zatekao sam se taj dan kod Futoške pijace i sa svojim kolegama stupio u blokadu. Gotovo svi automobili su se zaustavili i zajedno sa nama odlučili su da odaju počast žrtvama u padu nadstrešnice, osim automobila marke „porše“ koji je pokušavao da se probije“, počinje priču Lazar.

Objašnjava da je njegov saborac Robert Silberholt, novosadski aktivista, zajedno sa njim stao ispred automobila i pomahnitalog vozača u nameri da ga zaustave.

„Tada su iz automobila izašla dvojica momaka, vrlo uzrujani i besni i počeli su da nam prete. Pokušali su da nas odguraju i oteraju, ali u tome nisu uspeli i vratili su se u automobil, sa namerom da krenu napred. Nas dvojica smo se izmakli dovoljno da nas ne udare, ali su oni u tom momentu dodali gas i mene su udarili bokom automobila zbog čega sam pao na asfalt i umalo me nisu pregazili. Robert je pritrčao da mi pomogne da ustanem i mislili smo da je situacija gotova“, opisuje Lazar.

Ipak, nasilnici su zaustavili automobil nekih 30 metara od raskrsnice, a zatim izašli iz njega i zaleteli se na okupljenu masu.

„Prvi udarac bio je upućen Robertu, a ja sam potom odmah skočio na napadača sa namerom da ga srušim na zemlju kako bih zašititio svog saborca. Usledila je velika tuča, kada su se pojavila još dvojica SNS batinaša, ali i još građana koji su se branili. Koristeći svoje veštine koje sam savladao trenirajući brazilsku džiudžicu, borio sam se za dominantnu poziciju i na kraju sam uhvatio jednog od njih u polugu i time ga onesposobio da nas dalje napada“, opisuje naš sagovornik.

Iako se mislili da će se nasilje tada zaustaviti, trojica nasilnika, kada su videli svog saputnika na podu, okomili su se na studenta i počeli da ga šutiraju dok je bio na betonu.

„Zadobio sam nekoliko udaraca po telu i glavi, nakon čega sam popustio i oni su otišli. Kad je tuča počela, u tom momentu nisam ništa osećao, reagovao sam isključivo na osnovu instinkta, ali sam tokom napada imao bojazan da ću od strane drugih napadača dobiti udarce u glavu, pa sam se zbog toga sve vreme pokrivao. U trenutku kada sam ga uhvatio u polugu i shvatio da napadaču zapravo nanosim bol, znajući koliko je poluga opasna, imao sam izbor da ga povredim, ali nisam to želeo, moj motiv je bila samoodbrana“, naglašava Lazar Srdić.

Nakon incidetna, naš sagovornik kaže da su ga ispunila osećanja besa i razočarenja jer veliki broj ljudi nije želeo da pomogne ostalima koji su bili napadnuti.

„Nakon što sam se smirio, a i sada u ovom trenutku, imam razumevanja za te ljude. Ne možemo očekivati od onih koji nikad nisu bili u sličnim situacijama da mogu da na napad reaguju napadom“, ističe naš sagovornik i ukazuje:

„Na moju i našu veliku žalost, tog dana kod Futoške pijace, nije bilo dovoljno ljudi koji su spremni i sposobni za aktivnost tog tipa. Zato bih se sada neizmerno zahvalio onima koji su to učinili i zaštitili me i omogućili da uradim to što sam uradio, jer bez njih to ne bi bilo moguće. Posledice udarca automobila i napada su, sva sreća, lake telesne povrede, ali povređena su mi rebra, vrat, koleno i čitavo telo mi je blago ugruvano. Srećom, izbegao sam ozbiljene udarce u glavu, što je CT snimak i pokazao“.

Uprkos tome što je prošao bez opasnijih povreda, Lazar ističe da se boji za svoju bezbednost.

„Iskreno sam uplašen za svoju bezbednost i primećujem kod sebe veću količinu strepnje i brige kada vidim ljude koji me podsećaju na batinaše. Obazriviji sam, a i samo pristupanje saobraćaju, odnosno izlazak na ulicu, predstavlja određenu vrstu stresa. Uprkos svemu tome, čim mi se fizičke povrede saniraju, pridružujem se ponovo svojim kolegama i ostalim građanima Republike Srbije, sve dok ne izguramo svoje zahteva i pravdu“, rekao je za Novu Lazar Srdić, student heroj sa raskrsnice kod Futoške pijace.

