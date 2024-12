Srbiji prijeti kolaps, očekuje se velika nestašica goriva?

Sankcije SAD-a i EU-a prema NIS-u mogle bi izazvati ozbiljne poremećaje na tržištu goriva u Srbiji. Stručnjaci upozoravaju na moguće poskupljenje i logističke probleme.

Potencijalne sankcije koje bi Sjedinjene Američke Države i Evropska unija mogle uvesti kompaniji NIS zbog njenog ruskog vlasništva otvaraju pitanje stabilnosti opskrbe gorivom u Srbiji. Stručnjaci upozoravaju na moguće nestašice i značajan porast cijena, što bi imalo direktan utjecaj na ekonomiju i svakodnevni život građana.

Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku, objašnjava kako bi ove sankcije mogle otežati funkcioniranje NIS-a.

– Ako bi bile uvedene sankcije, NIS bi imao ozbiljan problem u vezi s nabavkom sirove nafte i financiranjem svojih operacija, jer bi bio isključen iz međunarodnih tokova trgovine – izjavio je Zdravković za Nova.rs.

Zdravković ističe da bi sankcije imale direktan utjecaj na cijene goriva. „Cijene goriva mogle bi porasti za 10 do 20 posto, ovisno o brzini kojom bi se pronašli novi dobavljači i alternativni izvori opskrbe,“ objasnio je on. Dodao je da bi ovakav scenarij bio izuzetno nepovoljan za građane i privredu.

Prema riječima Zdravkovića, Srbija bi morala ubrzano tražiti alternativne dobavljače nafte, ali taj proces nije jednostavan. „Opskrba iz alternativnih izvora, poput Bliskog istoka, Azije ili sjeverne Afrike, podrazumijeva visoke logističke troškove, duže rokove isporuke i potencijalno višu cijenu sirovina“, naglasio je on.

Građani već izražavaju zabrinutost zbog mogućeg poskupljenja goriva, dok stručnjaci poput Zdravkovića ukazuju na hitnost diversifikacije izvora energije.

– Srbija mora odmah početi razmatrati strateška rješenja kako bi ublažila potencijalne posljedice po tržište goriva i ekonomiju u cjelini – zaključio je Zdravković

Nema sumnje da država ima određene rezerve goriva, predviđene za vanredne situacije i probleme u snabdjevanju, ali to, prema Zdrakovićevoj ocjeni, ne bi bilo dovoljno.

– Ako bi došlo do toga, da se prekine snabdijevanje preko JANAF-a, to bi dovelo do potpunog kolapsa i nestašice goriva. Naše rezerve ne pokrivaju mnogo, čujem navodno da imamo zalihe za dva mjeseca, ali sankcije se ne uvode na kratak period. A baržama da snabdijevamo državu, kako je bilo nekih prijedloga, to baš ne ide – zaključuje Zdravković.

