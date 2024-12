Region u šoku nakon krvave tučnjave Slovenaca i Hrvata, jezive ispovijesti povrijeđenih: “HTJELI SU NAS MASAKRIRATI!”

Dva društva, jedno iz Hrvatske, a drugo iz Slovenije, odlučila su ovaj vikend provesti na Krvavcu u Sloveniji – no sve je završilo krvavim okršajem u subotu navečer, javlja 24ur.com.

Naime, jedni su u hotelu slavili 18. rođendan unuke vlasnika RTC-a Krvavec, a ekipa iz Hrvatske na skijalište je došla na team building. Neki od njih navodno su bili pozvani na proslavu rođendana, a ubrzo je izbila svađa koja se pretvorila u brutalnu tučnjavu.

“Kolege su bili u krvi, lica su im bila potpuno unakažena, po podu su ležale razbijene boce”, opisao je za 24ur prizor još uvijek potreseni Hrvat pa nastavio:

“Moje kolege i ja sada se pitamo je li policija na terenu zaista učinila sve što je trebala u ovom slučaju.”

“Htjeli su nas masakrirati”, kaže muškarac čiji identitet 24ur ne otkriva, a koji tvrdi kako ne zna zašto je tučnjava počela.

Tukli su mene i mog šefa, objašnjava. Odjednom se oko njega našla petorica.

“Pao sam na pod, tukli su me, udarali su me, a i mog šefa. Zavukao sam se ispod stola, pa sam ustao i opet su me tukli šakama po ustima, po glavi, cijelo tijelo mi je u modricama.”

Najviše ga je šokiralo to što napadači nisu odustajali.

“On (šef, op. a) je ipak uspio izaći van, gdje su ga nastavili tući dok je on bio u nesvijesti. Nije nikoga tukao, bio je u nesvijesti, ležao je na zemlji i nastavili su.”

“Moj šef ima slomljenu čeljust, ne vidi na desno oko, čak mu je i glava natečena”, kazao je.

“Policija ih nije uhvatila, svi su bili u hotelu, otišli su spavati kao da se ništa nije dogodilo”, opisuje sugovornik i pita se zašto policija nije napravila niti jedan alkotest i podigla krivičnu prijavu.

Vlasnik RTC-a Krvavec rekao je samo da se radilo o dvije privatne zabave.

Na teren su izašli radnici Hitne, a direktor Doma zdravlja Kamnik Sašo Rebolj kazao je kako je bilo najmanje šest povrijeđenih osoba, govornika hrvatskog jezika, kojima je navodno trebala ljekarska pomoć, te je još nekoliko ljudi dobilo udarce.

“Rečeno je da imaju ozljede nosa, rane na glavi, rane na rukama i hrpu ogrebotina”, opisao je posljedice tučnjave Rebolj za 24ur.

Policija je zasad škrta s informacijama, potvrdili su da je u tučnjavi povrijeđeno šest osoba i kako prikupljaju informacije i pregledavaju izuzete snimke u smjeru mogućeg počinjenja kaznenog djela.

