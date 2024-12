Haos u Novom Sadu: Građani se sukobili s policijom, pokušali ući u Skupštinu

Vanredna sjednica Skupštine grada Novog Sada, na kojoj se raspravlja o razriješenju gradonačelnika Milana Đurića zbog nezapamćene tragedije na Železničkoj stanici, počela je danas u 10 sati. Došlo je do nekoliko incidenata neposredno nakon samog početka zasjedanja, a u jednom momentu građani su se okupili ispred Skupštine grada i pokušali da uđu, piše Nova.rs.Građani su se sukobili s policijom pokušavajući da uđu u Gradsku kuću.

Kako je kazao Radivoje Jovović za N1, građani žele da uđu u gradsku skupštinu i oslobode je, pošto Đurić neće da da ostavku.Gradonačelnik Milan Đurić u svom obraćanju odbornicima kazao je:

“Blizu smo početku glasanja o povjerenju gradonačelnika, zamenika i Gradskog vijeća, tražili ste vanrednu skupštinu, to ste dobili. Niste se nešto pripremili, čak i predlagač ima malo manje od četiri minuta o vašem prijedlogu, ali dobro. Mislim da smo se mi vrhunski pripremili, a vi to niste očekivali”, kazao je on i onda dodao:

“Isključivo je vaša namjera nasilno ući a onda i na silu i prinudu preuzeti vlast. Vas samo na taj način zanima da dođete na vlast, a ne na izborima”.

Pokret Kreni-promeni objavio je snimak na X kako je izgledao sukob policije i građana koji pokušavaju da uđu u zgradu. Kako se moglo vidjeti na prenosu uživo, sjednica Skupštine još uvijek je u toku.U sukobu s policijom, koja ga je potom uvela u zgradu Gradske kuće i odvela ga na sprat, jednom mladiću je razbijena arkada.

Facebook komentari