Dragan je otkrio trag Alije Balijagića i prijavio ga policiji: “Sakrio se u žbunje, rekao sam supruzi da je to on”

Mještanin i lovac Dragan Bojović policiji je prijavio Aliju Balijagića nakon čega je opasni bjegunac uhapšen za kojim se tragalo gotovo mjesec dana.

Bojović je postupio hrabro u veoma opasnom trenutku. Naime, kako ističe, vraćao se kući sa suprugom oko 22 sata.

“Jedno kuče mi je samo odjednom izašlo pred auto i nije htjelo da se pomjeri. Snijeg je jako padao. Ja sam izašao da sklonim kuče ispred automobila, kada sam vidio da se neki čovjek sakrio u žbunje. Krenuo sam ka tom mjestu i vidio tragove. Bili su sitni tragovi koraka u snijegu, odmah sam shvatio da je to ipak u pitanju starija osoba i rekao sam supruzi da je to Alija”, kazao je za RINU Bojović.

Bojović je sjeo u automobil i otišao s lica mjesta, ali je ipak bez oklijevanja pozvao policiju i kazao im da sumnja da je u njihovom selu Alija Balijagić.

“Tada su se svi uplašili za našu sigurnost, jer su mislili da je Balijagić mogao da vidi kud smo otišli i da dođe da nas ubije. Policija je rekla da se čeka nalog da SAJ krene na lice mjesta, a nama su rekli da se zaključamo i da nigdje ne izlazimo iz kuće i tako smo i uradili”, dodaje Dragan.

Policija je potom došla, a Balijagić je pronađen po tragovima u snijegu u kući koja se nalazi iznad mjesta na kom ga je uočio Dragan.

“Očigledno je bio premoren i bez obzira što je vidio da sam ga ja zapazio, nije otišao daleko već je otišao u tu kuću i tu zaspao. Bilo nas je strah, nije svejedno iskreno kad znate da je opasni ubica u vašoj neposrednoj blizini. Sada me pitaju da li se plašim ako pobjegne iz zatvora, da se ne vrati, ne osveti nam se. Valjda do toga neće doći”, kazao je on.

Podsjetimo, pripadnici SAJ-a, uz dejstvo svih drugih policijskih snaga, jutros su oko 3:05 sati, u selu Pribojska Goleša, uhapsili Aliju Balijagića, piše Crna-hronika.

