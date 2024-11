EVO ZBOG ČEGA JE DANKINA MAJKA SA DJECOM IŠLA U BANJSKO POLJE! Ivana otkrila šta se dešavalo na dan kad je djevojčica nestala!

Slučaj monstruoznog ubistva dvogodišnje Danke Ilić ne prestaje da potresa Srbiju, a detalji i dalje privlače veliku pažnju javnosti koja je zgrožena jezivim zločinom.

Optužnica je podignuta protiv Dejana Dragijevića, Srđana Jankovića i Dragijevićevog oca Radoslava Dragijevića, a u njoj se nalaze i kompletni iskazi roditelja male Danke. Majka devojčice Ivana Ilić ispitana je u tužilaštvu 17. aprila.

Ona je tada ispričala da je kobnog 26. marta planirala da ode do opštine da završi neki posao u vezi sa porodiljskim odsustvom koje je imala po rođenju prvog deteta i da je pozvala svekra i svekrvu i tražila od njih da pričuvaju njeno dvoje dece.

Ne mogu da se setim da li sam ih pozvala tog jutra ili dan pre. Mislim da sam ih zvala na telefon. Došli su između 9.30 i 10 sati i čim su došli ja sam se spremila i otišla u Opštinu Bor, odakle sam izašla oko 10.45 sati. Zvala sam supruga da mu kažem šta je bilo i privatnog ginekologa da zakažem pregled, a nakon pet do 10 minuta stigla sam kući, nakon čega su svekar i svekrva otišli, a ja sam ostala sa decom. Sa sinom, koji je u februaru napunio tri godine, sam sređivala stan, dok se Danka sve vreme igrala. Kad sam završila sa sređivanjem stana, sela sam na pod i igrala se sa decom. Ne znam koliko je ta igra trajala, mom sinu je bilo dosadno, a kada mu je dosadno želi da ide napolje – ispričala je.

Zbog toga je, kako je rekla, pitala sina da li želi da šutira loptu, na šta je on odgovorio da želi. Danku nije ništa pitala, zato što ona ne priča, a inače je, kako je istakla, bila dobro i igrala se.

Odlučila sam da odemo u Banjsko Polje, u domaćinstvo mog dede jer sam tamo živela kao dete 2013. i 2014. godine, dok mi majka nije preminula. Cela moja porodica je tu živela, mama, tata, brat i ja. Pozvala sam svog oca Časlava i pitala da li je on u Banji, na šta je odgovorio da nije, da treba da ide u drugu smenu, ali da slobodno sa decom odem tamo jer je očišćeno i posekao je granje i trnje – rekla je Ivana.

Ivana Ilić je rekla da misli da je sa decom krenula u Banjsko Polje oko 12.45 ili 12.50 sati, da je smestila decu u svoj “ford fokus”, da je ona vozila i da je prilikom izlaska iz Ulice albanske spomenice pozvala supruga na telefon i da mu je rekla da ide u Banju sa decom, na šta joj je suprug Miloš odgovorio: “Dobro, samo se javi kada stignete”.

Odvezla sam nas u Banjsko Polje i kada sam stigla u Ulicu vojvode Radomira Putnika broj 19, izašla sam iz automobila, otvorila kapiju, vratila se u automobil i odvezla ga sa decom iza kuće, gde se nalazi livadica. Sve to je bilo oko 13.06 ili 13.07 sati. Mislila sam da deca tu mogu da se igraju i da drugi prostor u okviru dvorišta nije bio za igru. Kada sam parkirala automobil, tako što je zadnji deo vozila bio okrenut prema ulici, izašla sam i izvadila decu iz kola, prvo Danku, pa sina. Iz gepeka sam izvadila loptu za fudbal i dala je sinu, i slikala sam decu, ali je Danka već krenula prema stazi koja vodi ka zemljanom brdašcetu koje se nalazi u dvorištu, a koje je bilo udaljeno pet ili šest metra u odnosu na suvozačka vrata automobila – ispričala je Dankina majka u tužilaštvu.

Rekla je da je vidjela Danku kako se već penje na to brdašce, koje je po njenoj procijeni visoko oko jedan i po do dva metra, a dužine oko četiri metra. Opisala je da je to prirodno brdašce i da za njega zna od kad zna sa sebe, kao i da tu postoji stazica koja vodi do kuće, preciznije do desnog bočnog dela kuće, gledano iz dvorišta prema ulici.

Kad sam vidjela Danku na toj stazi, bila je udaljena metar od početka brdašceta i na samoj stazi. Djeca su odmah krenula ka njoj. Danka hoda tako što trčkara, nije hodala sporo, a nije ni trčala brzo. Tog dana je imala puna 22 mjeseca. Sa djecom sam u tom dvorištu bila još jednom, ali Danka tada nije hodala. Danka je prešla uzbrdicu brdašceta i skrenula lijevo prema granju koje je bilo na gomili sa lijeve strane stazice. Ja sam bila oko metar i po iza Danke. Kada je stigla do gomile granja bila sam iza nje i Danka je napravila krug oko gomile granja i potom otišla ka automobilu. Sin je sve vrijeme bio sa mnom i držao je loptu – opisala je Ivana, piše Republika.

Facebook komentari