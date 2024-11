Regionalnom javnošću odjekuju riječi beogradskog arhitekte: E to “pa šta” će nas uništiti

Naime, Bakić je prije spomenute tragedije, koja se dogodila u petak (1. novembra), za NewsMax Adriju komentirao građevinske poduhvate u Beogradu, ali je njegov komentar zapravo opis skoro svega onoga što se dešava u postjugoslavenskom građevinarstvu.

“Je li to divlja gradnja, pa šta? Je li to protiv javnog interesa – pa šta? Je li to korupcija – pa šta? Je li to uništava Beograd – pa šta? Je li to protiv zakona – pa šta? Je li to krivično djelo – pa šta? E to pa šta će nas uništiti”, upozorio je Bakić prije dvije godine.

Bakić, koji je preminuo u februaru prošle godine, vrlo je često bio na meti provladinih medija u Srbiji, prvenstveno tabloida, zbog kritike šta i kako se gradi u ovoj susjednoj državi.

Vlasti tvrde da će biti sankcioniran svako za koga se utvrdi da je odgovoran za urušavanje nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, koja je rekonstruirana dva puta. Nadležni također uvjeravaju da nadstrešnica nije bila predmet rekonstrukcije, ali postoje snažne indicije da je i nadstrešnica zapravo rekonstruirana.

Rekonstrukciju je uradio konzorcij dvije kineske kompanije CRIC-CCCC. Prije, tokom i poslije rekonstrukcije bile su kontroverze, a među kojima su one o troškovima i netransparentnosti. I spomenuti konzorcij tvrdi da nadstrešnica nije bila predmet rekonstrukcije te da su radovi izvedeni u skladu s građevinskom dozvolom, prenosi Klix.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari