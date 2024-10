“Otac mi je rekao da sam psihopata” Isplivali dosad neobjavljeni detalji svjedočenja dječaka-ubice iz “Ribnikara”

Prenosimo vam do sada neobjavljene detalje njegovog iskaza.

Dečak-ubica je opisao kako je došao do ranca sa oružjem. Naveo je da je 24. aprila prošle godine našao ranac, a da je 7 dana kasnije, odnosno, 1. maja uzeo pištolje i municiju.Znao sam kako izgleda očev ranac sa oružjem, jer ga je nosio u streljanu kada je vodio i mene da vežbam. Trebalo mi je oko 30 minuta da pronađem ranac. Bio je u ormanu, a u njemu kutija sa šifrom. Kada sam je otvorio, video sam dva pištolja, “zbrojevku” i “ruger”. U drugoj kutiji u rancu bila je municija. Tada je bio 24. april. Sedam dana sam smišljao plan i čekao da ponovo ostanem sam kod kuće da bih uzeo oružje. 1. maja sam ponovo ostao sam. Majicom sam pokrio kameru u stanu i uzeo pištolje i municiju. Sakrio sam sve u svoju fioku u sobi i čekao. Niko nije primetio da nema pištolja. Potom sam 3. maja namerno kasnio u školu sa spakovanim oružjem u svoj ranac. Šaržeri su već bili u pištoljima, “zbrojevka” je bila repetriana i metak je već bio u cevi. Ja sam poneo 92 metka i 6 okvira. Hteo sam da počnem da ubijam u mom odeljenju, ali su mi generalno učenici sedmog razreda bili ipak meta, jer su me oni kinjili. Prvo sam ubio čuvara jer sam u njemu video pretnju.

Naveo i da ga je otac vodio često u streljanu, kao i to da ga je stalno hvalio jer dobro puca.

Otac me je vodio u streljanu i bio je ponisan na mene što sam dobro gađao. Gađao sam i siluete i bio sam veoma precizan. Pravio sam krugove oko centra. Mene je zanimalo oružje, mog oca takođe. Mislim da me je vodio u streljanu da bi se zbližio sa mnom. Ne znam. Ali me je fotografisao i hvalio zbog toga koliko sam bio dobar u tome. Sa druge strane, majka je vikala svaki put kada nešto nisam uradio dobro, a otac mi je jednom, sećam se, rekao da sam psihopata”, rekao je dečak-ubica.

Dečak-ubica nije završio svoje svedočenje pred sudom i ono će biti nastavljeno 17. oktobra. Svi učesnici u postupku – sud, tužilaštvo, advokati, njegovi roditelji, ali i roditelji ubijene dece, imaju zakonsko pravo da mu postavljaju pitanja na koja mora da da odgovore jer je pristao da svedoči. Dečak-ubica je danas u sudu svedočio duže od tri sata,piše Srbijadanas

Ocu dečaka-ubice preti 12 godina zatvora i on se nalazi u pritvoru, dok njegova supruga na suđenja dolazi sa slobode i kazna koju je tužilaštvo predložio je dve i po godine zatvora. Otac se tereti za to što oružje i miniciju nije držao odvojeno, a takođe nije propisno čuvao, dok se majka dečaka-ubice našla na optužnici jer je na čauri metka koja je pronađena pored vrata kabineta istorije u “Ribnikaru” pronađen njen DNK,piše Srbijadanas

