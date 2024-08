Užas u susjednoj državi: Bivši vaterpolist pokušao utopiti dijete

Majka dječaka koji je slavio 12. rođendan proslavu je organizirala na plaži, bilo ih je, kaže, ukupno 11. Nakon što su pojeli tortu, vesela ekipa nastavila je zabavu skačući s velikog mosta, a to se nije svidjelo 71-godišnjaku.Kako pomenuti portal saznaje od stanara tog dijela grada, 71-godišnjak se na Soline vratio nakon što je živio u Australiji, kuću iznajmljuje, a djeci se često hvalio kako je on pripadnik zlatne generacije vaterpolista KPK. Njegovo smo ime pronašli među igračima KPK koji su se 1973. godine plasirali u Prvu saveznu vaterpolsku ligu Jugoslavije.Kao i mnogi vlasnici kuća uz more i nekadašnji vaterpolist smatra da je bespravno izgrađen most njegovo vlasništvo, iako je Zakon o pomorskom dobru po tom pitanju nedvosmislen. Roditelji nam pričaju kako je već nekoliko puta prijetio i tjerao djecu i odrasle sa “svog” mosta, no u ponedjeljak je napravio i korak više.

Bila sam udaljena od mosta, ali sam primijetila da je prišao djeci i počeo vikati. Odjednom ga vidim kako skače u more, roni za djecom, djeca su plivala pokušavajući pobjeći, međutim, uhvatio je jednog dječaka i povukao ga skroz na dno. Počela sam trčati prema mostu, dječak je izronio, a čovjek mu je rekao – ‘Ako još jednom dođeš na most polomit ću ti noge! Ti ćeš završiti u bolnici, a ja na policiji!’, ispričala je majka dječaka koji je slavio rođendan te je isti tren pozvala policiju.Policija je uskoro stigla, a 71-godišnjak se sakrio u kuću, pričaju roditelji. Događaj su potvrdili iz PU dubrovačko-neretvanske.

“Policijski službenici Policijske postaje Korčula u poslijepodnevnim su satima u ponedjeljak, 26. augusta, intervenirali odmah nakon zaprimljene dojave. Utvrđeno je kako je prethodno 71-godišnji hrvatski državljanin, koji ima prebivalište u Australiji, rastjerivao dvadesetak djece okupljenih na mostu ispred njegove kuće. Kada je uvidio da ih ne može rastjerati povicima, skočio je u more te je jedno dijete povukao za nogu ispod razine mora i uputio mu prijetnju da će ga fizički povrijediti ako ponovo dođe”, napisali su iz PU DNŽ.

Majka dječaka kojeg je bivši vaterpolist pokušao utopiti zahvalna je i sretna što je njeno dijete spretno reagiralo. Iako je bio u stanju šoka, dječak je uspio izroniti i otplivati dalje, no majka se pita kako će reagirati neko drugo dijete koje neće biti te sreće ni sposobnosti?

“To vam je tako već 20 godina, uvijek su rasprave oko kupanja na mostu, a država pušta vlasnike da neometano svojataju javno pomorsko dobro. Ovo je prvi put da je ovaj čovjek napravio korak više, prvi put da je fizički nasrnuo na djecu, pitam se što je sljedeće?”, ispričala je majka napadnutog dječaka.

Događaj koji je zgrozio mještane tog dijela grada policija je definirala kao naročito drsko i nepristojno remećenje javnog reda i mira. U odgovoru navode kako su majci napadnutog dječaka objasnili da se u ovom konkretnom slučaju radi i o kaznenom dijelu Prijetnje opisanog u članku 139. st.2 Kaznenog zakona, međutim, majka je za sad odbila dati potpisati prijedlog za kazneni progon 71-godišnjaka,piše Dubrovački

Majka je još uvijek neodlučna, priznaje, i to isključivo iz privatnih, porodičnih razloga koje pomenuti portal nije naveo kako bi sačuvali njihovu privatnost. Ono što je sigurno jest da pokušava donijeti odluku u najboljem interesu za dječaka.

Bez obzira na njenu odluku te uzimajući u obzir kako ovaj slučaj uključena djeca, Policijska stanica Korčula će o navedenom događaju posebnim izvještajem obavijestiti nadležno Državno odvjetništvo za mladež, istaknuli su iz PP Korčula. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, 71-godišnjaka su prijavili nadležnom Općinskom sudu, kako su naveli, za remećenje javnog reda i mira.Soline su dio grada tik uz trajektnu luku na Dominču, administrativno pripadaju Općini Lumbarda. Borba mještana koji se na Soline kupaju cijeli život i vlasnika kuća koji bespravno izgrađene mostove i muliće žele sačuvati isključivo za svoje goste, traje već dugi niz godina i to bez uspjeha, ističu mještani.

“Svaki put isto, ovaj budala viče, galami, tjera djecu, prijeti, terete ga za remećenje javnog reda i mira, on uredno plati i nastavi dalje po svom. Očito država čeka da neko dijete završi s ozbiljnim posljedicama ili ne daj Bože nešto još gore”, zaključila je majka čije je dijete već jednom svjedočilo na sudu protiv istog čovjeka te za gotovo identičan slučaj.

To je potvrdila i policija.

“Možemo potvrditi kako se sličan incident dogodio 2020. godine kada je spomenuti 71-godišnjak (tada 67-godišnjak) vikao na djecu koja su se kupala na mostu ispred njegove kuće. Nakon policijske intervencije i tada je prekršajno prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira”, napisali su iz PU DNŽ.

Mještani tog dijela grada prije nekoliko godina su organizirano potpisivali peticiju kako bi im se dopustilo ono što im Zakon o pomorskom dobru garantira, a to je neometano kupanje i uživanje u javnom dobru koje je svačije. Očito na Soline vrijedi ona stara – ‘Ko je jači, taj tlači’, no ovog je puta napadnuto dijete. Iako je dijete izvrsno reagiralo, nije paničarilo i uspjelo je izroniti, trauma je ostala.

