Preminuo mali Ivan koga je majka ostavila u 4. mjesecu života, za njega znao cijeli region: “Putuj mali dječače do svog oblaka koji će te odvesti na neko bolje i ljepše mjesto…”

Stolar Mile je prošle godine na svojoj stranici na Facebooku objavio potresne slike iz doma jedne porodice koja jedva preživljava. Pored jako teških uslova u kojima žive, njegove suze izazvao je maleni dječak Ivan sklupčan u sklepanim kolicima, koji je bolovao od od dispraksije, zbog čega ga je majka ostavila kada je imao samo četiri mjeseca, piše Nova.rs.

Mile ga je posjećivao, zasmijavao ga i provodio vrijeme s njim, a tada je uputio apel cijeloj Srbiji da ne zaboravi Ivana i da mu svi zajedno obezbijede neurološka kolica koja su mu bila potrebna zbog njegovog zdravstvenog stanja. Nažalost, Ivan je jutros rano preminuo.

To je za Nova.rs potvrdila njegova baka Huska Iren.

„Otišao je moj Ivan, odmorio se. Jutros tačno u pet sati i petnaest minuta je izdahnuo. Umro je u svojoj kući. Počeo je da povraća, dobio je visoku temperaturu, onda je hrčao, njegovo tijelo je odzvanjalo… Unijela sam ga u kupatilo da ga umijem i on je umro na mojim rukama“, kaže baka malog Ivana.

Počeo da priča

Dječak je imao dispraksiju, odnosno poremećaj razvojne koordinacije koji utiče na grube i fine motoričke sposobnosti. Nije hodao, nije pričao, niti je sam mogao da jede.

Uglavnom je boravio na krevetu i u improvizovanim i sklepanim kolicima.

Ipak, njegova baka kaže da je prethodnih mjeseci bio znatno bolje nego prošle godine.

„Jeste, bilo mu je bolje. Naravno, nije mogao ništa sam, ali je bio nasmijan, nešto bi mi pričao, okretao se… Ja sam se brinula o njemu. Mnogo nam je pomogao Mile, hvala mu do neba i svim ljudima koji su nam dolazili. Ivan je primao tuđu njegu i pomoć, od toga sam ga njegovala. Ivo moj, u septembru bi napunio šest godina. Ode mi prerano“, kaže uplakana baka.

Ivanova teška sudbina podigla cijeli region na noge

Ivana je, podsjeća baka, ostavila majka kada je imao svega četiri mjeseca.

„Nije ga željela zbog dijagnoze. Ja sam ga odgajila kao da sam ga rodila. Sve sam mu blendirala, spremala mu kašasto da može da guta. Tu je i moj muž, sin… On radi s vremena na vrijeme, kad može. Biće nam teško bez Ivana, navikli smo se na njega. Ostade prazna kuća bez njega. Bog je tako odredio“, priča baka.

Stolar Mile, Ivanov anđeo čuvar, saopštio je na Facebooku da je „preminuo mali Ivan, dječak zbog kojeg smo na noge podigli cijeli region“.

„Nemam mnogo riječi kojima bih bilo šta dalje mogao govoriti. Kroz mnogo muka i stradanja sam sa mnogim porodicama prolazio, ali ovako nešto me bukvalno sruši i stvara mješavinu tuge i bijesa na samog sebe jesam li bar ja mogao više učiniti… Putuj mali dječače do svog oblaka koji će te odvesti na neko bolje i ljepše mjesto bez bola i patnje. Iskreno saučešće porodici…“, napisao je on

