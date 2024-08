Vulin: Јa sam sa Manjače, RS je moja, mogu da uđem kad god hoću

To je pakost, podlost. Da može zabranio bi mi Dino Konaković potpuni ulazak u BiH. Ta pakost trajala je jedan dan. Tada se osjećao velikim, važnim i moćnim. Nije dobro za jednu državu da se pokazuje samo u nekim zabranama. Takođe, ne bi bilo loše da se kaže, a šta je problem doći u Prebilovce – podvukao je Vulin.

Vulin je istakao da to nije važno, i na to se ne bi ni osvrtao, jer zna se kakvi su zakoni u BiH.

– Poštujemo BiH, ali volimo RS. Nisam prekršio niti jedan zakon da bi morao da razmišljam, ali ima i jedna ružnija i gora stvar. Gospodin Konaković je rekao: “On je htio da dođe na tamo neko obilježavanje”. “Tamo neko obilježavanje” je hiljadu zaklanih Prebilovčana, “tamo neko obilježavanje” je 600 stotina zaklanih žena i djece, “tamo neko obilježavanje” je jedno od najsvetijih mjesta za srpski narod – naglasio je Vulin,pišu Vijesti

On je pitao Konakovića, kako bi bilo da se poigrava sa žrtvama nekog drugog naroda.

– Zamislite da ja kažem: “Ide Konaković na tamo neko obilježavanje u Srebrenicu”. To je ono što je ružno i opasno, jer to govori o tome da su srpske žrtve, “tamo neke”. Da su Srbi “tamo neki”, da je njihov bol “tamo neki”. Odnos prema meni je potpuno nevažan, u politici se to dešava, ali reći za Prebilovce, da je “tamo neko obilježavanje”, je ono što me plaši i što me čini tužnim. Zato se mi Srbi ovdje i sabiramo, zato što neće niko drugi naše rane i muke neće prihvatiti kao svoje – podvukao je Vulin.

On je istakao da će uvijek ući u RS i BiH.

– Јa sam sa Manjače, RS je moja. Došao sam među svoj narod i svoje ljude, Bog je s nama – zaključio je Vulin.

