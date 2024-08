Požar u Tučepima i dalje aktivan, vatra se širi ka Makarskoj

Stjepko Maršić, dozapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podgora, za Dalmaciju danas otkrio je kakvo je današnje stanje na požarištu između Tučepa i Makarske. Kaže da vatrogasci uz pomoć kanadera pokušavaju spriječiti požar koji se širi prema botaničkom vrtu i Kotišini. Upozorio je kako se požar kreće ka Makarskoj.Požar kod Tučepa i dalje aktivan

U Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom jučerašnjeg dana vatrogasci su i dalje aktivno gasili požar na području Tučepa gdje je ukupno angažirano 260 vatrogasaca sa 60 vatrogasnih vozila, uključujući IVP Split-Divulje, IVP Dubrovnik te izvanredne dislokacije iz Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije.

Pored zemaljskih snaga, tijekom dana požar su gasila dva kanadera.

Tijekom noći na aktivnom gašenju požara angažirano je 200 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila.

Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini oko 700 hektara, a požar je aktivan.

Na intervenciji gašenja požara kod Vrsina sudjelovalo je 149 vatrogasaca s 39 vatrogasnih vozila s područja županije te izvanredna dislokacija iz Ličko-senjske i Sisačko moslavačke županije.

Požar je gasilo i sedam protupožarnih zrakoplova – dva kanadera i pet air tractora.

Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i crnogorica na trenutno procijenjenoj površini od 660 ha. Tijekom noći i jutra vatrogasci su nastavili s aktivnim gašenjem požara.

Policija: Suzdržite se od bilo kakvog paljenja vatre na otvorenom

Tijekom jučerašnjeg dana na području Vinjana Donjih, Vojnića Sinjskog i Tugara zabilježeni su požari otvorenog prostora, nastalih kao posljedica neodgovornog ponašanja prilikom spaljivanja lišća i suhe trave, otpada i loženja roštilja, objavila je policija.

“Naime, u mjestu Vinjani Donji osoba je palila lišće i suhu travu. Nije bilo potrebe za postupanjem vatrogasaca. U mjestu Tugare osoba je u prostoriji bez krovišta ložila vatru za roštilj, međutim uslijed vjetra jedna šiška je prebačena preko zida, te je izbio požar u kojem je opožareno 100 metara kvadratnih suhe trave i niskog raslinja, dok je u Vojniću Sinjskom osoba pored kuće palila smeće, te je opožareno 50 metara kvadratnih suhe trave i raslinja.

U sva tri navedena događaja postupanjem policijskih službenika osobe su identificirane, te su poduzete mjere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te će se nadležnom inspektoratu podnijeti izviješća radi poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti i podnošenja odgovarajućih prijava.

Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti i neodgovornog ponašanja mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, te ugroziti ljudske živote i ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom ( izazivanje opasnosti za živote ili tijelo ljudi ili imovinu većeg opsega) za koje je zakonom zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina,piše N1

Kazne do 19900 eura

Temeljem Zakona o zaštiti od požara u Hrvatskoj, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 1990 do 19900 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 260 do 1990 eura. Također, istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 130 do 1990 eura za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

