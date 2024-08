Policija će prijaviti kćer utjecajnog HDZ-ovca koja je vatrogascima vikala da su nakaze, a policajki poželjela da crkne

Od ovoliko Krke, nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu. Oni ni prstom da maknu! Ni prstom! (…) Nakaze jedne – viče u kameru sugovornica novinarke RTL-a koja je u srijedu uživo izvještavala s požarišta u okolici Skradina.

– Nakaze glupe! Je*em joj mater, dabogda crkla!, odnosilo se na policajku koja je navodno oduzela dozvolu čovjeku koji je, kako su rekle, nosio marendu vatrogascima.

Nakon što je otkriveno da su žene koje žustro govore novinarki u kameru Neda i Anna Dujić, supruga i kći predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića i šefa županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije, video je postao viralan, a uslijedile su i brojne reakcije na ovakvo verbalno nasilje nad pripadnicima šibenske vatrogasne postrojbe i šibenske policije.

Policiji imena nisu bitna

– Policijska uprava će sigurno provesti istraživanje u smislu prikupljanja svih relevantnih činjenica i na temelju toga će poduzeti određene radnje. Policija u ovom konkretnom slučaju radi svoj posao, a vidjet ćemo što će pokazati istraživanje. Prema informacijama koje imam, ne radi o tom se da je netko zaustavljen jer je nosio vodu ili išao gasiti požar. Ni jedno ni drugo se nije pokazalo točnima – odgovorio je na pitanje novinara nakon sjednice Vlade Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade.Upitan jesu li pretjerale, Božinović je odgovorio da će to procijeniti policija. Na dodatni upit jesu li pretjerale s obzirom na to da je riječ o supruzi i kćeri predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, Božinović je odgovorio da to nema nikakve veze.

– Barem smo mi u MUP-u pokazali da ne vodimo računa i nije nam bitno tko je počinitelj, već samo je li neko djelo počinjeno – dodao je na kraju Božinović.

Podižu prijavu protiv Anne Dujić

Na upit o tome planiraju li podići prijavu protiv Anne Dujić, iz PU šibensko-kninske portalu Index su odgovorili da im je to u planu, ali joj u odgovoru nisu naveli identitet.

– Obavještavamo Vas da je Policijska uprava šibensko-kninska, na temelju prikazanog priloga na RTL televiziji 31. srpnja, u kojem je na mjestu požarišta na području Laškovice mlađa ženska osoba vrijeđala policijsku službenicu i vatrogasce, provela kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja okolnosti događaja i identiteta navedene ženske osobe.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 33-godišnjakinja počinila prekršaj iz čl. 17. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira te će protiv iste biti podnesen optužni prijedlog, kazali su za Index iz Šibenske policije.

Osim u javnosti, ovakvo verbalno obrušavanje na vatrogasce izazvalo je i njihovu reakciju. Nakon sjednice Vlade o tome je govorio i Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

– Vrlo nekorektno, da ne upotrijebim neke druge riječi. Nekorektno i prema vatrogascima, i prema policiji, i svim onim ljudima koji ondje riskiraju svoje živote, a oni su u svakom trenutku bili ugroženi. Govoriti tako ljudima koji su došli pomoći je u najmanju ruku nekorektno – odgovorio je na upit novinarke nakon što je sudjelovao na sjednici Vlade.

Burna reakcija vatrogasaca

– Komentirati to dalje zaista ne želim jer mi ćemo svoj posao odraditi. Čuvat ćemo i obraniti svaki dio, kao što smo to radili jučer, tijekom noći i jutros. I vojska, i policija, i vatrogasci su uz te ljude da ih zaštite – zaključio je Tucaković. Navodno je Nediljko Dujić, šef Hrvatskih šuma, tražio da se u njegovu dvorištu parkira vatrogasna cisterna te je prijetio županijskom vatrogasnom zapovjedniku Darku Dukiću, zbog čega je, kako je izvijestio Dnevnik.hr, morao intervenirati i ministar Davor Božinović.

Reagirali su šibenski vatrogasci, ali i njihovi kolege diljem Hrvatske.

– Dobili smo titulu Nakaze. Kad je već tako i kad je ta izjava dobila medijski prostor, pozivamo sve kolegice i kolege da pokažu što nakaze rade i objave fotografiju sa #nakaze, stoji u objavi na profilu Vatrogasci 193.

U samo sat vremena ta je objava na Facebooku dobila više od 1500 lajkova, a u mnoštvu komentara vatrogascima se izražava potpora, dok se Annu i Nedu Dujić, kćer i suprugu šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, naziva pogrdnim imenima. Među komentarima se našao i onaj Siniše Jembriha, zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca.

– Pozdrav od ZG ‘nakaza‘. Osim po ZG-u nakaze pomažu kolegama doli kao što su i oni nama, napisao je Jembrih uz fotografiju vatrogasaca u intervenciji na krovu kuće koja gori.

Dujićeva isprika

Sam Nediljko Dujić se o reakciji svoje supruge i kćeri oglasio priopćenjem.

– Reakcija članova moje obitelji dogodila se kad su bile u stanju velikog šoka i emocionalne iscrpljenosti nakon dvodnevne borbe s požarom u kojem nam je izgorio veliki dio kako naše, tako i imovine naših susjeda. Vatra je uništavala sve pred sobom u naselju, ušla u naša dvorišta i došla do samih zidova naših kuća.

Zajedničkim naporom s našim sumještanima i vatrogascima, kojima zahvaljujem na angažmanu, uspjeli smo spasiti naselje i naše domove od potpune devastacije. U trenucima tako velike krize, teško je ostati hladne glave, smiren i objektivan. Mojoj obitelji sigurno nije nakana vrijeđati bilo koga, a kamoli rad hrvatskih vatrogasaca i policajaca, koji brinu o sigurnosti imovine i stanovništva. U ime svoje obitelji, ispričavam se ako smo ikoga svojom reakcijom povrijedili. Hvala na razumijevanju – poručio je Dujić. Poslije je poslao dodatno priopćenje u kojem je opovrgnuo da je prijetio zapovjedniku JVP-a Šibenik Darku Dukiću.

– U ovim teškim vremenima za moju obitelj u kojoj smo, zajedno sa svojim sumještanima, gotovo ostali bez svog doma usred vatrene stihije, decidirano odbijam medijske tvrdnje da sam na bilo koji način prijetio vatrogascima i zahtijevao da jedna cisterna stoji pred našom kućom. Ovim putem želim još jednom zahvaliti svima koji su pomogli da se naše kuće obrne te da već poprilična šteta na bude još veća. Hvala Vam, zaključio je dodatno obraćanje Dujić,piše Jutarnji

