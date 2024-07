Hrvatska u problemima: Turisti troše manje, očekuju bolju uslugu i kvalitet, pada promet u ugostiteljstvu

Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK, rekla je za “Studio 4” kako sezona prolazi u skladu s očekivanjima.

“Evropsko prvenstvo bilo je u Njemačkoj, Olimpijske igre su u Parizu, očekivali smo da ćemo u ovom periodu godine imati možda čak i borbu za goste. Rezultati na razini države, koje smo mogli čuti na sektorskom sastanku prije par dana u Splitu, su u skladu sa strategijom razvoja održivog turizma, što znači da smo u predsezoni imali veći rast nego što to imamo sad u špici turističke godine. Odnosno, ne da nemamo rast, nego imamo stagnaciju prometa i možda čak i u nekim mikrolokacijama i pad. To može zvučati loše jer smo naučili na bjesomučne količine posla u julu i avgustu, ali to je ono za što smo se borili, da se više radi u prvom i zadnjem dijelu godine, a da se rastereti špica sezone”, rekla je Tabak.

Sektor pripreme i posluživanje hrane i pića ove godine bilježi rast od 6 posto u količini izdanih računa te 17 posto u finansijskom prometu.

“Imali smo rast i dobre rezultate u predsezoni, a kad razgovarate s kolegama na terenu, objektivna je situacija da imamo u konkretnim restoranima samo jednu rotaciju navečer za večere. Unazad 5-10 godina znali bi imati tri rotacije večera i to u stvari znači pad u količini prometa između 10 posto i 20 posto. Što se finansijskih pokazatelja tiče, ili je stagnacija ili je maleni pad ili je mrtva trka za jednak rezultat. Međutim, opet ovisi koji tip objekta. Neki su i u porastu. Dakle, nema svaka vrsta objekta istu sudbinu”, otkrila je Tabak.

Joso Smolić, potpredsjednik HOK-a i predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, kazao je kako gosti zbog krize manje troše. Naglašava, da je to bilo za očekivati.

Ti isti gosti, očekuju veću kvalitetu i bolju usluga.

“Na tome moramo raditi da bi održali dolazak gostiju i za sljedeće godine kad budu imali veću potrošnju”.

“Svi pokazatelji govore da smo negdje na razini prošle godine, znamo da je prošla godina bila dobra. Mali pad je, ali često je bila rupa u prvoj polovini jula, tako je i ove godine. U Republici Hrvatskoj imamo povećanje dolaska noćenja, nešto manje dolaska, a noćenja oko 1%. Mislim da smo na dobrom putu”, rekao je Smolić.

Ističe kako se pad, koji se broji u sitnim postocima, odnosi na privatni smještaj.

“To je bilo očekivano s obzirom na to da imamo 23.000 više kreveta u ovoj godini u odnosu na prošlu, isti je kolač, a dijeli ga puno više njih, i normalno da ne možemo svi isto dobiti”, poručio je.

Tabak je rekla kako podaci s terena pokazuju kako bolje prolaze ugostiteljski objekti koji nude jednostavna jela poput roštilja, pizze i tjestenine, nego objekti koji nude tradicionalnu dalmatinsku hranu i ribu,pišu N1

“Restorani koji nude autohtonu kuhinju i malo bolji nivo usluge bilježe pad, ali u ugostiteljstvu bilježimo porast broja stolica, otvaraju se novi objekti i možda i nije loše da ako imate jednu rotaciju da ona bude kvalitetna. Sad imamo priliku da ta kvaliteta bude jednaka tokom cijele godine i to je ono na čemu moramo raditi i ustrajati”, poručila je Tabak.

