Detalji masakra u Daruvaru: Ubio majku, štićenike, zaposlenike…

Naime, kako prenose hrvatski mediji, napadač je muškarac rođen 1973. godine, bivši hrvatski branitelj, to jeste penzionisani vojni policajac.

Saznaje se da je u Dom upao s pištoljem te ubio majku, štićenike Doma, ali i zaposlenike. Nastradalo je ukupno osam ljudi – petero je mrtvo, jedna osoba je kritično, a dvoje je van životne opasnosti.

Prema informacijama Dnevnika Nove TV smrtno su stradale četiri štićenice i jedna uposlenica Doma.

Komšije koje su u stanju šoka su za 24.sata.hr opisali tok događaja u vezi pucnjave.

– Gledajte, ja ne znam što se točno dogodilo. To je kod mene na križanju, to su uglavnom žene u domu. Ja sam u tom momentu bila tu, išla sam pješke ulicom, bila sam 80 metara dalje i čula pucnjeve. Mislila sam na prvu da su to nekakvi radovi- rekla nam je susjeda dodajući da su se ti ‘pucnjevi’ čuli u razmaku od minutu do dvije. Ulica je sad puna policijskih vozila i hitne pomoći – kaže susjeda.

– Rekao mi je drugi susjed da je ubojica otišao u kafić u blizini i rekao ‘sad sam ih sve ukokal’ – dodaje.

– Još se tresem. Osobno nisam čula, javili su mi porukom – rekla je druga susjeda koja živi na kraju ulice, desetak kuća dalje od mjesta gdje se dogodio masakr.

– Mi živimo par kuća dalje, ali nismo ništa čuli. Sad smo na radiju čuli vijesti, potreseni smo, ne znamo što bi Vam rekli – kaže treća susjeda.

Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš rekao je za DNEVNIK.hr kako on ide prema Slavoniji na mjesto događaja. Prema njegovim saznanjima pet je osoba ranjeno.

“U toku je trijaža ranjenih. Ovisno o stanju i njihovim ozljedama bit će raspoređeni po slavonskim bolnicama. Najteže ranjeni ići će u Zagreb. Ja ću ići prema Slavoniji”, rekao je Beroš za DNEVNIK.hr.

Ubica je nakon toga pobjegao, ali ga je policija ubrzo uhvatila kod kafića Daruvarac.

