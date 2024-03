Eichhorst: Iskrene čestitke BiH, evropska budućnost za generacije koje dolaze

“Veliko hvala svima koji su radili na današnjem ishodu i koji će nastaviti da EU članstvo postane stvarnost u bliskoj budućnosti.

Evropska budućnost za generacije koje dolaze”, poručila je Eichhorst..

Sincere congratulations ???? to friends of #BiH Bosnia and Herzegovina on #EUCO’s decision to open #EU accession negotiations. A big thanks to all who worked towards today’s outcome and will continue to make #EU membership a reality in the near future. A European future for… https://t.co/Np1K5aXJrM

— Angelina Eichhorst ???????? (@aneichhorst) March 21, 2024