Murphy: Čović ima priliku, a SAD ima alat sankcija

“Prečesto u Bosni i Hercegovini političari stavljaju lične uske političke i financijske interese iznad interesa onih za koje tvrde da ih predstavljaju”, rekao je u intervjuu za Bloomberg Adriju američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy.

On je konstatovao da se BIH trenutno oslanja 100 posto na ruski plin.

“To nije dobro ni za sigurnost, ni za gospodarstvo ni za ljude Bosne i Hercegovine. Znamo da Rusija koristi energiju kao oružje. Vidjeli smo to u Evropi”.

Podsjeća da je projekt bio na dobrom putu još 2021. godine, kada je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) usvojio okvirni zakon koji je potreban za izgradnju i finansiranje projekta.

“Taj zakon razvijen je u suradnji sa strankama iz PFBiH i međunarodnim stručnjacima, uključujući Sjedinjene Američke Države, i tada ga je podržala koalicija stranaka, uključujući HDZ BiH. To je bila pametna odluka, pametno glasanje članova Parlamenta u to vrijeme. A onda je došlo do Doma naroda PFBiH i iz nekog razloga Dragan Čović mijenja mišljenje i umjesto toga podnosi niz amandmana na zakon, koji su iz različitih razloga neizvedivi. Naprimjer, on želi stvoriti vlastitog operatora prenosnog sistema, a ne raditi preko BH Gasa kako bi napravio projekt za svoju ličnu političku korist. To je neodrživo. Ekonomski je neisplativo. Nije financijski isplativo. BH Gas je operator prenosnog sistema u Bosni i Hercegovini, navodi Murphy i dodaje:

“Postoje i drugi primjeri, pa promjena načina na koji bi eminentna domena funkcionirala, ne bi odražavala međunarodne standarde poput koridora pet C, naprimjer. Problemi s protokom plina ukazuju na to da je, mislim, dao komentar prije nekoliko dana o tome kako bi netko mogao isključiti plin za dijelove Hercegovine. Način na koji je njegov prijedlog sastavljen, mogao bi isključiti plin Sarajevu. To je potpuno suprotno onome što pokušavamo postići. Želimo osigurati da stanovnici Federacije, uključujući stanovnike Sarajeva, imaju pristup sigurnoj opskrbi plinom iz ekonomskih razloga, ali i iz razloga energetske sigurnosti. I znamo da su Rusi već pokušali isključiti taj plin barem jednom. Mislimo da bi to trebao biti hitni prioritet za Vladu Federacije i vlasti Bosne i Hercegovine. Željeli bismo da se projekt nastavi. A dali će energetska sigurnost biti dostupna građanima ove zemlje ili ne, da li će se otvoriti radne prilike koje proizlaze iz ovog projekta dostupne stanovnicima Hercegovine ili ne, da li će poduzetnici iz Hercegovine i Federacije imati koristi od ovog projekta ili ne, imati priliku rasti i stvarati više prosperiteta ili ne, to ovisi o Draganu Čoviću”.

Dodao je da Dragan Čović ima priliku priključiti se ovom projektu kao i svi drugi.

“Vidjeli smo neke komentare iz drugih stranaka u Hercegovini koji kažu: “Pogledajte, trebali bismo to obaviti.” To je ispravan odgovor. On ima priliku učiniti ispravnu stvar za ljude za koje tvrdi da ih predstavlja, ili može nastaviti provoditi vlastite sebične ciljeve i projekt neće biti završen”.

Ambasador SAD nije htio nagađati o sankcijama.

“Sjedinjene Američke Države imaju taj alat na raspolaganju za suočavanje s protudejtonskim aktivnostima, antidemokratskim aktivnostima i korupcijom. Mi smo jasno stavili do znanja, posebno tijekom posljednjih nekoliko godina, da smo spremni koristiti taj alat. To ostaje slučaj. Ali neću ići ispred bilo kakvih odluka koje bismo mogli donijeti u budućnosti, osim reći da imamo alate, jasno smo to javno iznijeli kao i privatno da smo ih spremni koristiti. To se nije promijenilo”, kaže on, pišu Vijesti.ba.

