Kojović: Ovako više neće moći, mi smo zaista mnogo uložili u kompromis i razgovore

Predrag Kojović, zastupnik u Predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, na press konferenciji je obrazložio zašto je morala biti odgođena današnja sjednica.

Istakao je da trojka nije željela prihvatiti usvajanje projekta u Republici Srpskoj zbog ponašanja SNSD-ovih delegata te da “ovako više neće moći više”. Dodao je da partnerstvo “ne može funkcionisati na ovaj način”.

Besmisleno glasanje

– Zakon o radu s ciljem pomoći porodiljama je samo jedan primjer besmislenog glasanja u Domu naroda, a pri tome se od nas traži da glasamo za kredit čijim novcem će upravljati osoba koja se nalazi na crnoj listi SAD, iako u samom sporazumu se navodi da novcem koji dolazi iz evropskih banaka ne mogu upravljati ta lica – rekao je Kojović i dodao da ponašanje delegata u Domu naroda Naša stranka i trojka više neće tolerisati.

– Mi smo zaista mnogo uložili u kompromis i razgovore, ali se bojim da je druga strana to shvatila kao zeleno svjetlo da rade šta hoće i da mogu kao u samoposluzi birati za šta će se glasati i šta žele da bude na dnevnom redu. Mi smo to danas prvi problematizirali. Organizovali smo ranije sastanak zastupnika trojke i imali smo jedinstven stav o ovom pitanju i zatim smo došli do odluke da je najbolje da se ovo ne dogodi dok ne sjednemo i ne porazgovaramo o ovakvom načinu ponašanja. Propuštanje evropskih zakona se tretira kao usluga trojki, a od nas se traži da glasamo za prijedloge kao ovaj. To neće moći – rekao je Kojović.

Poziv i upozorenje

Predložio je da ponovo razgovaraju s koalicionim partnerima kako bi vidjeli šta i kako dalje.

– Ovo je poziv i upozorenje vladajućoj koaliciji da ovako kako smo do sada radili više neće moći – zaključio je.

