Edin Forto: Radimo ogromne napore da približimo BiH EU

Edin Forto se obratio na press konferenciji i govorio je o evropskom putu BiH.

“Radimo ogromne napore da približimo BiH Evropskoj uniji. Ukoliko ovaj paket Zakona prođe u sljedeću srijedu na Domu naroda, to će biti najveći iskorak ka evropskom putu najmanje u posljednjih pet godina. Neko u Briselu će sjesti i procijeniti je li to put kojim BiH treba da se kreće. Vidjeli smo slučaj Rumunije, Bugarske, pa i Hrvatske, kako se stvari unapređuju. Njihov najskuplji infrastrukturni projekat 15% plaća država, a ostalo EU. Nisu to apstraktne stvari.

“Drugi naš zadatak je kvalitet života građana u BiH. Smanjenje opterećenja na rad, smanjenje doprinosa, koji će našim privrednicima otvoriti mogućnost ulaganja u radnu snagu. Čak ni naši najbolji privrednici ne mogu pratiti taj tempo, pa nam radna snaga odlazi u inostranstvo, istakao je, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari