Dodik: Imam plan ako Schmidt nešto pokuša da uradi, niko neće ispaliti nijedan metak, osim…

“Na sastanku u sjedištu Delegacije EU u Sarajevu dogovorili smo da tri strane dostave prijedloge o deeskalaciji krize u BiH. Na ovom sastanku RS je odmah imala plan o deeskalaciji krize, dok drugi nisu. Ovo je bio jedan od već viđenih sastanka”, kazao je Dodik o jutrašnjem sastanku sa Angelinom Eichhorst i liderima trojke, prenose Vijesti.ba.

“Izgleda da u EU postoje različiti procesi koji vode da se neke zemlje lahko učlane u EU, radi kriza koji se dešavaju u njima. I ova kriza vodi izgleda u tom pravcu. Mi smo se nešto dogovorili, da u ponedjeljak tri strane dostave prijedloge oko toga kako da se riješi ovaj problem”, kazao je Dodik.

“Suverenitet BiH je puno ugrožen, zbog postojanja stranih sudaca. Isto kao i devedesetih se čeka da neki stranci odluče šta i kako. To nije suverena država. Naš pristup ide u tome da se podrazumijeva teritorijalni integritet, da suverenitet treba vratiti instituacijama”, poručio je.

“EU želi da ojača evropski put, a mi želimo da budemo primljeni u nju. Ne bi trebalo da propustimo priliku, jer će oni odlučivati o prijemu nekoliko zemalja, a šteta bi bila da tu ne bude i BiH. Dakle, naš pristup podrazumijeva, da se potvrdi ustavno određenje BiH, teritorijalni integritet BiH ne smije niko da ugrožava, a EU da ojača naš evropski put. Mi želimo da budemo primljeni u EU, a tražimo da s njima razgovaramo o neophodnom paketu kao minimalnom uslovu za status ulaska u EU.

Potrebno je popuniti Vijeće ministara radi deesklacije, ovog stanja. U trojci postoje neke najave, da neće do toga doći. I to ne bi vodilo blokadi, ali bi znatno otežalo deskalaciju.

Bošnjaci i Hrvati su u punom kapacitetu, dok se za Srbe to ne podrazumijeva. To bi moglo da dovede do krize VMBiH”, kazao je Dodik..

“14 principa su temelj rješavanja ove situacije”, kazao je predsjednik RS.

“Mi nećemo glasati dok ne vidimo način kako da glasamo za to ukoliko se ne riješi pitanje Ustavnog suda.

Samo je moguće da naš zakon bude stavljen izvan funkcije, ako budu proporcionalna rješenja. Osim toga nema, drugog rješenja.

“Mogu da vam kažem sljedeće, partneri u vlasti prikazuju da bi ponekad lakše riješili problem sa SDA, nego sa njima.”

Kritikovao je i američkog ambasadora Michaela Murphyja.

“Koju god balegu podignemo u BiH, ispod nje nađemo američkog ambasdora”, kazao je Dodik.

“Lažni visoki predstavnik nema nikakvog suvereniteta, i mi nećemo ništa objaviti”, rekao je Dodik.

“Ispada da mi više branimo suverenitet BiH od njenih velikih ljubitelja. To nije naša želja, mi se ne zaklinjemo u BiH. A danas smo mi jedini imali plan za deeskalaciju i opet smo mi loši”, rekao je.

O Srebrenici

“Mi iz pijeteta prema žrtvama Srebrenice nismo tri dana ništa komentarisali. Službe RS su sudjelovali u tome, da se taj skup održi u najboljem mogućem okuženju. RS se solidariše sa svim onima koji su u boli. I majka sa crnim i bijelim marama. Od nas se traži da budemo samo solidarni sa majkama u bijelim maramama. Radi političke postavke, da bude baza za urušavanje RS.”

Kazao je da ne vjeruje da ima takvih ludaka koji bi poduzeli nešto kao smjenu predsjednika RS.

“Predsjednik RS može biti opozvan samo na referendumu, od strane naroda. Ja bih bvolio da se nešto tako desi da bi pokazali našu odlučnost”, poručio je Dodik.

Javnosti u FBiH je poručio da nađu svoja rješenja, a ne da se nadaju da će neko nekoga smijeniti.

“Imam plan ako taj lažni predstavnik nešto pokuša da uradi, biće zanimljivo: ali tvrdim da niko neće ispalti nijedan metak, osim ako presjednik RS nije životno ugorežen”, kazao je Dodik.

Na pitanje novinara Vijesti.ba za Dodikov komentar na izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da će u BiH biti jako teško poslije 12. jula. “On je u pravo, vidiš da je sve teže. Pokušali smo dogovor, nema dogovora. On je čovjek koji predstavlja zemlju koja je garant Dejtona, ima pravo da promišlja. Naravno da neriješavanje problema Ustavnog suda i ovaj lažni visoki predstavnik prave sve težu situaciju, naravno.”

Republika Srpska nijednog trenutka nije pozivala na bilo kakvu mogućnost sukoba, poručio je Dodik na Twitteru nakon pressice.

“To je politički proces koji treba poštovati kao takav. Kažu biće rata. Neće biti rata, ma koliko bi neki to željeli. Treba se vratiti na početne pozicije i poništiti ono što je donio lažni visoki predstavnik Kristijan Šmit i treba riješiti pitanje 14 prioriteta. Ili svih 14 prioriteta na dnevni red, kao zakoni koji rješavaju status stranih sudija. Naše mjere su uvijek mjere akcije. Ustavni sud neka poništi sve što je lažni visoki predstavnik donio, onda ćemo i mi reagovati. Ako neko hoće rješenje, neka se vrati na početak. Srpsku optužuju da ne bira sudije, a Federacija to isto ne može da uradi. Neka se povuče lažni visoki predstavnik, kao i njegove odluke. Mi kažemo da on nije legitiman, ne postoji odluka Savjeta bezbjednosti UN o njegovom djelovanju. Uporno pokušavaju da guraju svoju agendu.

Republika Srpska će iz ove krize u BiH izaći još jača i niko je neće poraziti”, poručio je Dodik, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari