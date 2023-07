Konaković: Dodik će odvesti RS u potpunu izolaciju

… ali da su mogle biti i oštrije, no i da su dovolje za porukeu da je ovo konačna obračun sa konceptom rušenja Ustava BiH.

Konaković je podsjetio kako je Dodik izjavio da nema više kud – a on se sam tu doveo: „On još ima još vremena da ovakav kakav je racionalizira svoje postupke“, prenosi federalna.ba.

No, njegov karakter, dodao je Konaković ne izgleda da je svjestan da postoji drugi put, mnogo bolji za BiH, za bh. entitet RS i za njega lično: „To ga samo vodi u još veće probleme – on će odvesti RS u potpunu izolaciju, sebe će odvesti u potpunu izolaciju, u činjenje krivičnih djela koja se mogu neko vrijeme sakrivati na prostoru bh. entiteta RS, ali u nekom civiliziranom svijetu, u BiH u kojoj će pravosuđe profunkcionisati jednog dana – neće su tu moći ni putovati ni hodati…“.

Kad je u pitanju državna imovina, poručio je Konaković, „ne damo ni milimetar teritorije ni naših prava ni teritorijalnog integriteta ni nadležnosti BiH“. Dodao je kako bi prenosili nadležnosti sa entiteta na državni nivo, ali da to Dodik neće – ne možemo na silu, kaže, ali isto tako ne može ni on.

Što se tiče Dodikove najave referenduma, Konaković ističe kako secesija nije opcija: „Da neko donese meni granicu iznad mog Soukbunara, kad hoću na Bjelašnicu, da trebam pasoš – to se u BiH nikad neće desiti i on to zna. Njemu treba biti važniji interes srpskog od ruskog naroda“.

Konaković je govorio i o sastanku u Konjicu – bila je to jedna mučna atmosfera: „Nije lako sjediti s ljudima koji negiraju genocid, koji su rekli da smo na Markalama sami sebe ubijali, koji naše žrtve minimiziraju. Mi s njima svakodnevno sarađujemo. Druga opcija je da se konačno s njima do kraja obračunamo. Ja sam proveo 4 godine na ratištima, u rovovima širom BiH i ne nikad ne bih tuđu djecu slao u takvu vrstu obračuna. Učinit ću sve da do toga ne dođe i progutat ću žaba koliko je potrebno – ako treba, i uvrede na svoj lični račun, da ova zemlja profunkcioniše“.

Na pitanje zašto nisu napustili sastanak, Konaković odgovara da bi to bilo pogrešno jer su oni ekipa koja pobjeđuje, a s druge strane je neko ko provocira i želi da prekine utakmicu.

Do novog sastanka s Dodikom će morati doći, izjavio je Konaković: „Ili ćemo se konačno obračunati ili ćemo se konačno dogovoriti. Mi ne pristajemo na termin zamrznutog konflikta u kojem bježe ljudi iz BiH“.

Na pitanje čemu je bliže – kazao je da je to dogovor: „Ko nije proveo jednu noć u šumi na -25 i pritom branio se od nekih agresora i napada – ne zna šta je rat“.

Konaković je na kraju komentarisao akcije međunarodne zajednice: „Oni su previše obazrivi i oprezni s Dodikom, bili su inertni predugo pa se desio koncept njegove moći koji nije bezopasan – i sad, nakon Schmdtovih odluka, krenuli su da se uredi taj sistem, neću reći da se obračuna s Dodikom nego da se urazumi ako je moguće. A ako nije – i obračuna. To su poruke koje bi trebao shvatiti – ne bi trebao svoju ličnu stvar, ego, interes stavljati ispred interesa ljudi“.

U slučaju da je svjestan toga i namjerno ide do kraja, zaključuje Konaković, to do kraja – dovelo do kraja.

