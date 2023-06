Da sam ja predsjednik, Putin ne bi napao Ukrajinu

Također tvrdi da je odgodio rusku invaziju za nekoliko godina nakon što je rekao ruskom predsjedniku: “Nemoj to činiti.” Trump je to kazao tijekom intervjua za desnu američku televizijsku mrežu Fox News.

“Imam vrlo dobar odnos s Putinom. Mislim, nisam razgovarao s njim dugo vremena, ali imam vrlo snažan odnos s Putinom”, rekao je Trump.

Prethodno je izjavio da bi okončao rat u roku od 24 sata.

“Gledajte, razgovarao sam s njim. Rekao sam, ako to učinite, bit će pakao koji će trebati platiti. To će biti katastrofa. Nemojte to učiniti”, prenosi bhrt.

