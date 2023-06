Lideri imenovali članove tima koji će raditi na izmjenama Izbornog zakona

Prije svega ćemo razgovarati o mehanizmu provođenja izbora, a potom će na red doći idrugi problemi,

naveo je Čović.

Tim će inače činiti Nerin Dizdar, Darjana Filipović i Sredoje Nović. Jedan od ciljeva sastanka je

prihvatljiviji i učinkovitiji rad vlasti.

– Odluke se u Vijeću ministara već donese jednoglasno, to samo sada treba dinamizirati. Ono gdje malo

zapinjemo je parlamentarni rad, treba još raditi da se osjeti parlamentarna većina bez obzira na to koja

je tema. Vjerujem da ćemo napraviti tu klimu povjerenja, tamo gdje se nismo usaglasili, ne moramo to

stavljati u prvi plan, dodao je Čović.

Da je osjetna nova atmosfera u odnosima patnera, prema riječima Nermina Nikšića, potvrdila je

današnja sjednica Vlade FBiH.

– Postoji dobra energija i sinergija i to će se i nastaviti. Još se navikavamo jedni na druge i vraćamo

uspostavljanje poljuljanih i porušenih mostove povjerenja. Kako dani prolaze to je sve bolje i siguran sam

da će vrijeme pokazati da će biti koristi za sve u BiH, naveo je Nikšić.

