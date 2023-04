Lideri Trojke se obratili javnosti: Ovo je vanredna situacija

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je rekao da je ovo vanredna situacija jer su obilježeni kao izdajnici jednog naroda, prenose Vijesti.

“Da je bilo svijesti i razumijevanja za očuvanje institucija u FBIH uvažila bi se volja parlamentarne većine i ne bi bilo intervencije visokog predstavnika koji je odlukom riješio trajno pitanje budućih imenovanja Vlade FBiH. Možda ne razumijemo najbolje šta oni koji gube vlast, kakve resurse gube i zato se suprotstavljaju imenovanju Vlade. Pritisak na zastupnike je nevjerojatan, kao i Stojanovića koji je prolazio velike pritiske. Ponude su velike i novac koji se spominje da se kupe delegati i to od onih koji su direktori javnih preduzeća. Ja sam uvjeren da će zastupnici izdržati i da ćemo danas imenovati Vladu. Smatram da nas ovdje nije strah i da znamo u kom pravcu idemo. Želimo realizirati program koji smo pripremali i da pokažemo da se u FBiH može drugačije raditi i sarađivati i u konačnici da se to iz FBiH može preljevati na ostatak BiH. Nikakva tajna nije da imamo različita razmišljanja pa i i o odluci visokog predstavnika, ali alternativa je razgovor, a ne sukobi”, rekao je Nikšić.

Lider Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković poručio je na pres-konferenciji da je “ovo dan kada se odlučuje o budućnosti BiH, mi ćemo se protiv lopova izboriti”.

Poslao je poruku Željku Komšiću i Bakiru Izetbegoviću da paze šta rade i da vode priču koja ide u ozbiljnu eskalaciju.

Konaković je poručio kako “nismo doživjeli ovakav pritisak od odlazećeg režima”, ali je ipak kazao kako nije to “ništa što nismo najavili i na šta nismo spremni”.

– Kroz budžet i pozicije imaju takvu moć i utjecaj i tako žive posljednje dvije decenije – otvoreno je govorio Konaković, kazavši kako se osjeti “ambijent linča, a oni bez ijednog argumenta i dokaza, već mjesecima koriste lažne narative, a ova koalicija nije odstupila od najvažnijih pitanja za BiH”.

Podsjetio je i kako na internetu kruži priča o HDZ-u i planovima za formiranje trećeg entiteta.

– Eto, nije to prije bilo. Danas se nas optužuje da izdajemo svoju državu zbog koalicije s HDZ-om…nas ujutro optužuju za koaliciju sa HDZ-om, a naveče zovu i kume taj HDZ da uđu s njima u koaliciju.

Konaković je i novinarima poručio kako “neke vaše kolege zdušno podržavaju ove narative i ugrožavaju stabilnost BiH”.

– Govorili su da ćemo trgovati, izdati. Ja vas podsjećam da sad imamo četiri pozicije u Vijeću ministara. Prije smo imali tri. Napravili smo ogroman iskorak. Dakle, ne da nismo trgovali, nego smo ojačali BiH i njene institucije, pogotovo kad smo se izborili za ovaj budžet, povećane plate onima koji nisu povećane 15 godina. Danas su snage BiH jače u institucijama BiH, ali treba nam neko vrijeme da ih stabiliziramo. Šta smo to dali? Slušamo narativ kako nemamo Ministar sigurnosti, ali imamo promet i komunikacije. To je pomalo jače.

Konaković je naveo kako govore i da su dali bošnjačka mjesta da dobijemo hrvatsku komponentu.

– Ništa, ne nude nijedan dokaz osim kulminacije koja se dešava, a koja može ostaviti duboke posljedice po BiH.

Svim onima koji kažu nije trajno? Može li biti ovakve blokade naredni ciklus? Ne može. To smo svi tražili, pa to je tražila i SDA. Ako bude “dva/jedan” podržat će Vladu, pa to su sami rekli. Pozivam sve da kažu kako nije trajna odluka, zbog koje je BiH građanskija za određeni procenat – naglasio je lider NiP-a.

Otvoreno je poručio kako SDA poziva poziva građane na proteste.

– Šalju desetine poruka… to je njihovo vlasništvo i danas kroz javni servis, kompaniju, stotine hiljade poruka šalju nama, NiP-ovcima. Pozivam Bakira Izetbegovića i Željku Komšića, ako ništa, njihove saradnike da im objasne šta rade, ako oni sami ne shvataju. Vidjeli su da nas nije strah i sad vode priču u ozbiljnu eskalaciju. Nijednom nisam čuo da su rekli ljudi, to se rješava u parlamentu, ne izlazite na ulice. Ne, njihovi sateliti pozivaju na proteste. Komšić govori kako stranci utiču na odluke o pravosuđu. Ko to još samo priča u BiH? Milorad Dodik.

Sad u BiH postoji grupa hrabrih ljudi koja im poručuje, nećete više svoju djecu zapošljavati u firme i institucije preko štele, nego kompetentnu djecu. Došli smo do kraja, ovih 51, 52, 53 zastupnika, su ljudi koji su odolili pritiscima. Ove druge molimo da kažu koliko su novca dobili. Oni imaju scenarij da zaustave sjednicu, da ne dozvole glasanje… ali, sve što budu radili ostat će trajna mrlja Bakiru Izetbegoviću i Željku Komšiću, a Vlada će biti potvrđena.

Predsjednik Naše stranke Edin Forto obratio se javnosti uoči sjednice Predstavničkog doma na kojoj se glasa o imenovanju nove Vlade FBiH.

Forto je izrazio žaljenje što je blokiranje demokratskih procesa postalo potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini.

“Tužan sam jer očigledno nismo u mogućnosti da sami donesemo odluke i da gledamo u visoke predstavnike koji su tu od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Došao je čovjek da nas otkoči kad smo zakočeni, da gradi institucije koje ne možemo sami izgraditi”, kazao je Forto.

Podsjetio je da na federalnom nivou pet godina imamo nelegitimnu vladu, odnosno vladu u tehničkom mandatu te dodao: “To ne postoji. Ne postoji tehnička vlada i imamo sad pokušaj da ostane još četiri.”

Naglasio je da su stranke okupljene u koaliciju pokazale i dokazale unatoč razlikama da mogu sjesti i dogovoriti se te pokazati kvalitet prema građanima.

“Unaprijediti život građana kroz mjere za porodilje, za porodice s malom djecom, za škole, za infrastrukturne projekte. Formirali smo koaliciju kao u svakom demokratskom društvu koja ima natpolovičan broj ruku u Predstavničkom domu i jednostavno moramo krenuti raditi i isporučiti kvalitet koji smo obećali. Na kraju ćete svi ocijeniti kako smo radili, ali nećemo dozvoliti još četiri godine Fadila Novalića”, zaključio je Forto.

Potpredsjednik FBiH Igor Stojanović (SDP) obratio se danas javnosti uoči sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj bi se trebala imenovati Vlada. Nakon odluka visokog predstavnika proces imenovanja Vlade je deblokiran.

“Ko dođe danas na proteste taj je protiv građanske BiH”, rekao je Stojanović aludirajući na organizovano okupljanje građana, koje je između ostalih pozvala SDA, kako bi pokazali svoje nezadovoljstvo odlukom Christiana Schmidta.

Stojanović je jučer dao saglasnost na izmijenjena imena za ministre u Vladi FBiH i objasnio pod kakvim je pritiskom to uradio.

“Deset minuta nakon što je došao prijedlog, nakon što su NES i SBiH napustili koaliciju, došla je dojava o bombi. Samo zato što se dešavaju demokratski procesi gdje ćemo znati ko sjedi u ministarstvima i pratiti njihov rad. Osvrnut ću se na odluku Schmidta u izbornoj noći i reći da je zacementirao etničku podijeljenost. Nejasno mi je nakon nove odluke Schmidta koja treba da umanji tu etničku podijeljenost, da oni prave proteste. Ovo je velika prilika za BiH i onaj ko dođe na proteste danas on je protiv građanske BiH. Mi smo ojačali da sutra građanski dogovor u parlamentima može formirati vlast i bez SDA što je nekada bilo mnogo teže. Ovo je demokratska borba koja mora danas da doživi svoj epilog i da imamo trajna rješenja za buduća vremena. Iskreno se nadam da će današnji zastupnici u federalnom parlamentu shvatiti odgovornost da formiramo Vladu i da neće zakočiti procese, a da nisu ponudili javnosti neku drugu alternativu jer sam rekao da ne bih imao obraza da je ne potpišem. Danas protestuju i to je unošenje haosa koji smo vidjeli u institucijama RS”, rekao je Stojanović, pišu Vijesti.ba.

