Srbija bi da vlada Crnom Gorom, BiH, Kosovom i S. Makedonijom

… dodavši da od 2014. godine Rusija mijenja kurs o perspektivi Zapadnog Balkana i pokušava da utiče da zemlje u regionu biraju drugačiju budućnost, umjesto evropske.

– Niko od nas nema iluzije da će Rusija da odustane od svojih namjera, čak suprotno povećaće destrukciju i proširiti svoj repertorar hibridnog rata – naveo je Đukanović koji je bio gost Instituta za mir na panelu o sigurnosti u Evropi, prenosi Glas Amerike.

On je naveo da je situacija na Balkanu danas lošija nego prije šest-sedam godina.

Kaže da je skretao pažnju kad je pričao sa evropskim i NATO zvaničnicima, da nema vakuma u geopolitici, i da ako EU i NATO nisu prisutni u regionu, tu će ući neko drugi, te da je Rusija to iskoristila.

– Srećom mi smo članice NATO, ali smo nekoliko puta, zajedno sa ostalim državama Zapadnog Balkana stagnirali na putu ka EU – rekao je predsjednik Crne Gore.

Dodao je da je na Zapadnom Balkanu replika onoga što Rusija želi da uradi u svojoj regiji.

– Na Balkanu sada imamo pokušaj pravljenja srpskog svijeta kao neku vrstu produžetka ruskog svijeta u ruskom regionu, i kao što oni pokušavaju da vrate uticaj koji je Sovjetski Savez imao, to isto radi i Srbija. To su retrogradne politike, one ne žele da vladaju svojim zemljama, one žele da vladaju nacijama. To vidimo u regionu gdje Srbija pokušava da vlada Crnom Gorom, pokušava da vlada Bosnom i Hercegovinom (BiH), Kosovom i Sjevernom Makedonijom. I rekao bih da nažalost, ta politika još nije dobila adekvatan odgovor naših zapadnih partnera – istakao je Đukanović.

Kako navodi, rat protiv Ukrajine ujedinio je EU i zapadni front i poslije početka rata EU je jasno pokazala i svoju politiku prema zemljama Zapadnog Balkana i to ohrabruje.

– Nažalost, posljednjih godina smo imali poprilično nizak nivo interesovanja EU da nastavi svoju najuspješniju politiku, a to je politika proširenja – ističe Đukanović, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari