Analitičari o novoj prijetnji predsjednika RS: Dodik 17 godina priča o otcjepljenju

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, opet je zaprijetio secesijom tog bh. entiteta. Ovaj put kao povod za skandaloznu najavu o otcjepljenju poslužilo mu je eventualno nametanje zakona o državnoj imovini od visokog predstavnika.

– Dirnete li imovinu, vi ste donijeli odluku o odvajanju, nije Milorad Dodik. U toku noći ćemo donijeti odluku – zaprijetio je Dodik.

Smrtni ubod

Ipak, analitičari su stava da zapaljivom retorikom nastoji skrenuti pažnju s problema u ovom entitetu te naglašavaju da bi odluka o secesiji bila pogubna upravo za entitet na čijem je čelu.

Politička analitičarka Svetlana Cenić je u razgovoru za „Avaz“ kazala da Dodik 17 godina priča istu priču.

Cenić: Nestao bi s političke scene. Printscreen

– Ne znam ko se još prima na te njegove štosove, on to radi i priča od davne 2006., znači punih 17 godina on priča o otcjepljenju, osamostaljenju… Prvo, on zna da postoji odluka Ustavnog suda i da nije najavljeno da bi visoki predstavnik mogao da nametne bilo kakav zakon jer to nije jednostavno i zahtijeva koordinaciju oba entiteta. To je prvo. Druga stvar, sve i da proglasi, što bih ja voljela da uradi i da ga konačno skinemo s dnevnog reda i da nestane s političke scene, zabio bi smrtni ubod u leđa Srbiji, jer to bi bilo najpogubnije po Srbiju – naglasila je Cenić.

Kada je riječ o građanima, kaže da bi u tom slučaju ostalo samo 100.000 onih starijih, iznemoglih i nemoćnih koji bi ostali tu živjeti.

Šire okolnosti

Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić za „Avaz“ je kazao da je Dodikova izjava opasna i da bi se njome trebalo pozabaviti Tužilaštvo BiH.

Pobrić: Ta odluka nije nemoguća. Printscreen

– Iz dosadašnjeg iskustva s njim i tim njegovim izjavama, pa i referendumima koji nisu davali nikakve realne posljedice, to držimo neozbiljnim. Međutim, promijenjene su neke društvene i političke okolnosti, ne samo kod nas nego i šire. U svakom slučaju, s obzirom na njegovu poziciju koju ima u vlasti RS, nije isključeno da predloži NSRS, gdje ima većinu, da donese odluku da će se otcijepiti, odnosno secesirati RS od BiH, da prvo donese takvu odluku i da onda eventualno krene u radnje. To nije nemoguće – upozorio je Pobrić.

Što ga mrze

Ove Dodikove priče su, također, njegov pokušaj da uradi dvije stvari, istakla je Cenić.

– Prvo, da skrene pažnju s činjenice da para nema, da se konstantno zadužuje i da treba otplatiti silne dugove, a silni su i zahtjevi budžetskih korisnika. I druga stvar, da skrene pažnju sa sljedeće činjenice, a zato toliko atakuje na Američku ambasadu, da zaista postoji tim koji sakuplja podatke i sabire, vjerovatno su već došli do još boljih podataka, o ukupnoj njegovoj imovini, gdje se nalaze računi, gdje se nalazi imovina. Pa znate, ako bi se to, kojim slučajem, objavilo, bilo bi, evo, to je zato što mene Amerikanci mrze, oni mrze RS itd., ali mi smo to već gledali i ne znam ko se prima više na to – kazala je Cenić.

Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile pokuša otcijepiti dio teritorije Bosne i Hercegovine ili da dio njene teritorije pripoji drugoj državi, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina, podsjetio je Saša Magazinović (SDP) Dodika, ali i Tužilaštvo BiH o članu 157. Krivičnog zakona BiH.

