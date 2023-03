Konaković: Kako je Vukoja biran dva puta na mjesta na koja ne bi smio HDZ-ovac glasovima SDA

Lider Naroda i Pravde Elmedin Konaković se osvrnuo na kritike vezano za izbor sudije Ustavnog suda BiH iz entiteta Federacija BiH, a gdje je njegova stranka optužena da pogoduje izboru osobe bliske HDZ-u.

Njenu reakciju prenosimo u nastavku.

– Jedno od osnovnih načela kad birate rukovodeće državne službenike je načelo političke neovisnosti, nepristrasnosti. Kad birate sekretara bilo kojeg od domova Parlamenta FBiH podrazumjeva se da ne birate politički ovisne ljude, ne smiju biti članovi stranaka, tako kaže Zakon o državnoj službi,piše Avaz.

Pritisak iz sarajevskih birtija

Tako je već dva puta Marin Vukoja biran. Jednom za sekretara Doma naroda Parlamenta FBiH, a drugi put za sekretara Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Prvi put ga potvrdila SDA, a drugi put ista stranka u proširenom sazivu, SDFA. Danas nas ti isti optužuju da smo glasali i predloži Marina Vukoju mi iz NiP-a, a da je Vukoja HDZ kadar.

Kako? Kako je biran dva puta na mjesta na koja ne bi smio HDZ-ovac? Medijske podvale koje gledam cijeli dan me ne čude. Ta mašinerija radi svoj posao, ne radi ga loše, spinuje i podvaljuje vrhunski. Nije do njih, do nas je.

Ako nasjedamo na taj lažni twitter pritisak i pritisak iz sarajevskih birtija, mi ne treba da obnašamo nikakvu vlast. Treba se nakloniti prodavačima magle i prepustiti da još nekoliko mandata krčme preduzeća, zapošljavaju i tenderišu. Ili da se malo uozbiljimo i prodavačima magle prekinemo finansiranja iz javnih preduzeća.

Bošnjaci i Hrvati nemaju nikakva prava u Vijeću naroda

Do nas je. Oni će naravno opet vrištati da radimo za HDZ, da smo sluge Zagreba, onako kako su mene napali kad sam rekao da ne želim Dom naroda u Federaciji po uzoru na Vijeće naroda u RS-u. Danas svjedočimo koliko je to bila ispravna i tačna izjava, Bošnjaci i Hrvati nikakva prava u Vijeću naroda nemaju.

Jesu li se na to očitovali prodavači stranačke magle? Izvinili? Nisu naravno, nisu jer njih ne zanima istina. A od magle koju prodaju istina se ni ne vidi. Do nas je.

