Zahiragić o sinoćnim kritikama Čamdžiću: Moj tvit je bio previše, reagovao sam zbog laži o meni

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda FBiH Haris Zahiragić sinoć je burno reagovao na gostovanje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mirsada Čamdžića (Naša stranka) u emisiji Face to Face zajedno s Fahrudinom Skopljakom (SDA), a danas je kazao da je njegova reakcija ipak bila pretjerana.

Njegovu reakciju prenosimo u nastavku.

– Iako sam riječima “lažeš pseto” zapravo citirao novinara (kojeg jako cijenim), Andreja Nikolaidisa, a koji je na takav način prije neki dan odgovorio na potvoru koju je na njegov račun izrekao Dragan Mioković iz “Njihove stranke” – to me ne amnestira od kritika.

Iako se kod nas u narodu kaže “lažeš kao pas” – ipak je sinoćnji tweet bio previše, jer mi ne trebamo biti kao oni. Dodao sam epitet balijski, prije svega radi teške optužbe Čamdžića da je SDA, tobože, stvorila “neobegovat” u Bosni i Hercegovini.

Opasna teza

A to je, veoma opasna teza koju su salonski ljevičari preuzeli od neprijatelja ove države. Mi smo, bez obzira šta o tome mislio Čamdžić ili radikalni hercegovački portali, demokratska država i društvo. Balija, u tom smislu, što se mene tiče, označava čovjeka koji se stidi svoga identiteta, porijekla i pripadnosti.

Čovjeka, Bošnjaka, koji ima neki autokompleks. I ima potpuno drugačije značenje kada to kaže Bošnjak – Bošnjaku. Nema tu neke dehumanizacije ni islamofobije, kako neki neuvjerljivo tvrde. Uostalom, oni to i promovišu kao svoju vrijednost.

Prije 15-tak dana, gostovao sam na FACE-u, a od tada, do danas, svaki dan neko iz stranaka Trojke i medija, svjesno ili ne, pogrešno protumači moje riječi vezane za potencijalnu potrebu Bošnjaka da traže i nove prijatelje u svijetu u slučaju nastavka politike dijela međunarodne zajednice oličene u Izmjenama Izbornog zakona i Ustava FBiH u izbornoj noći, kojim nam je stavljen embargo na demokratiju.

Iako sam snažno naglasio kako je to moj lični stav, pokušavaju ga predstaviti kao stav SDA. Iako sam to rekao uslovno, prave se da ni to nisu čuli. Iako sam rekao da bez obzira na to, naravno trebamo ostati na zacrtanom euroatlanskom, a posebno atlantskom putu, okreću na to da sam tobože antizapadno orijentisan.

Brutalne laži

Odlaze i korak dalje, optužujući me da podržavam nedemokratske vrijednosti koje temelje države poput Kine i Rusije… Čamdžić je to sinoć uradio veoma drsko. I to nije jedina laž koju je sinoć izrekao, skoro sve što je izgovorio je brutalna neistina. Nije mu ni prvi put… Uvijek to radi u javnim nastupima.

100 puta ponovljena laž, nažalost često postaje “istina”, a ja ne mogu svaki dan demantovati razne ljude po raznim medijima. Zato sam ovako snažno reagovao, a kako bi stavio fokus na tu sistematsku potvoru kojom sam danima izložen. Bilo kako bilo, nisam u ovih 15-tak sati ni najmanje promijenio mišljenje o Čamdžiću, o njegovom nastupu, niti o njegovoj “politici” generalno, te iako me veliki broj ljudi u tome podržao, kako javno tako i privatno, jer mnogi vide šta se zapravo dešava, ipak se izvinjavam javnosti koja ne treba da bude izložena ovoj vrsti javne komunikacije. Prije svega onom dijelu javnosti koji me podržava.

P.S. Ispravno su i pojedini primijetili da od ovog nespretnog i neadekvatnog tweeta, mnogi pokušavaju napraviti temu, samo kako bi skrenuli pažnju sa sinoćnjeg razvaljivanja još težih neistina Asima Kurijaka kao “krunskog svjedoka” progona profesorice Izetbegović.

Svjedok im je, ali ono do kraja, diskreditovan. Pa evo, da barem kroz ovaj post scriptum vratim fokus na tu temu, a o njoj ću, svakako, i sam pisati.

