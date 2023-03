Premijer Novalić: Za domovinu smo svi odgovorni

… u kojoj će perspektivu imati naše buduće generacije – izjavio je federalni premijer Fadil Novalić u intervjuu portalu Preporod.info povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Premijer Novalić je poručio kako želi da Bosna i Hercegovina postane država u kojoj niko nikome neće oduzimati pravo na život dostojan čovjeka i u kojoj će se svaki njen stanovnik, bio on Bošnjak, Hrvat, Srbin ili ostali, osjećati slobodno na svakom njenom pedlju, i u kojoj se neće progoniti povratnici, zatvarati džamije, negirati genocid, ponižavati žrtve.

– Jaka ekonomija garant je sigurnosti i stabilnosti i to je put kojim moramo ići i kojim se, na kraju krajeva, iskazuje i patriotizam. Tako čuvamo državu i nezavisnost – kazao je Novalić.

Između ostalog, federalni premijer je u intervjuu govorio i o mladima kao snazi domovine, izazovima s kojima se suočavaju Bošnjaci, ali i Bosna i Hercegovina, o političkim odnosima Bošnjaka i Hrvata danas, te o dijelu rezultata koje je ostvarila Vlada na čijem je čelu.

Mlade moramo zadržati u domovini

Preporod.info: Poštovani premijeru, danas je Dan nezavisnosti naše domovine. Kada govorimo o domovini, nužno je naglasiti da su mladi njen najveći potencijal. Međutim, veliki problem s kojim se FBiH, ali i cijela Bosna i Hercegovina, susreće posljednjih godina je masovni odlazak, posebno mladih ljudi. Šta je Vlada FBiH učinila da zaustavi egzodus i šta je ono što se još može i treba uraditi?

Premijer Novalić: Apsolutno su mladi ljudi naša najveća snaga koju moramo zadržati u domovini. Nas su svjetske krize, od pandemije do inflacije, na koje kao nijedna druga vlada na svijetu nismo mogli uticati, zaokupile tako da se u javnosti uglavnom vidjelo šta smo radili u ublažavanju njihovih posljedica.

Žalosti me da još nismo uspjeli provesti u djelo moju inicijativu za osnivanje ministarstva za mlade. Ipak, nas to nije spriječilo da za njih kanališemo novac iz više ministarstava i izvora i riječ je o višemilionskim iznosima.

Između ostalog, svake godine izdvajamo 15 miliona KM iz federalnog budžeta, a još 15 miliona osigurava Union banka za povoljne stambene kredite mladima. Zahvaljujući toj praksi, od 2018. do 2022. godine ukupno je odobreno 143,4 miliona maraka za skoro 1.400 mladih. I ove godine, dakle, šestu zaredom, na isti način na raspolaganje stavljamo 30 miliona za stanove za mlade.

Možda ostaje u sjeni, ali spomenut ćemo da nešto oko 16 miliona maraka iz federalnog budžeta konzumiraju resori sporta, kulture, obrazovanja, a iz kojih se ta sredstva najviše isplaćuju za mlade. Za mlade je namijenjen i naš novi zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji za koji od ove godine izdvajamo deset miliona maraka godišnje. Time svim parovima koji se bore za potomstvo osiguravamo pravo na jednak pristup besplatnim uslugama vantjelesne oplodnje, bez obzira na to iz kojeg su kantona.

Ukinuli smo diskriminaciju i prema djeci i porodiljama s našim novim zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH. Moja Vlada je ispravila dugogodišnju nepravdu. Do prošle godini dječiji dodatak bio je različito regulisan kantonalnim propisima i postojao je potpuno nejednak tretman. Kantonalni prosjek ovog dodatka iznosio je tek oko 33 KM mjesečno, a neki kantoni nisu izdvajali ništa. Sada pravo ostvaruju sve porodice s djecom, čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 40 posto najniže plate u Federaciji. Po djetetu svako takvo domaćinstvo prima po 103 KM svakog mjeseca. Ovaj iznos raste s rastom najniže plate. Mi smo to preuzeli i u cijelosti finansiramo iz budžeta. Ove godine ukupuno 106 miliona dajemo za oko 90 hiljada djece do njihove navršene 18. godine.

Na taj način rasteretili smo kantone da mogu preuzeti finansiranje naknada za nezaposlene porodilje. Sada i njih zakon na jednak način tretira u svim kantonima.

Nadalje, u okviru 111 miliona maraka za programe zapošljavanja i samozapošljavanja, naš Federalni zavod za zapošljavanje isplanirao je da će u ovoj godini podržati 13.000 osoba s biroa, gdje su mladi prioritet.

Danas su među najtraženijim IT sektor, elektrotehnika, moderna i pametna industrija, ali i turizam. Naše Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ima programe podrške mladim inovatorima. “BH Telecom” je razvio platformu koja je mladima otvorena za brojne start-up ideje i biznise.

O mladima se brine i naše Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, koje svake godine ima programe stipendiranja studenata i učenika, subvencioniranje njihovog troška prijevoza, podrške mladim povratnicima u RS za start-up biznise, za obavljanje pripravničkog staža, kao i pomoć porodiljama i slično.

Osim skoro svih federalnih ministarstava, i naša javna preduzeća poput “Autocesta”, “Elektroprivrede”, “BH Telecoma” imaju projekte finansijske podrške i stipendiranja mladih ljudi.

Pozivam ih da iskoriste sve ove mogućnosti s kojima mogu ispuniti svoje ciljeve za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i dobijanje bolje perpektive za ostanak i život u Bosni i Hercegovini.

Sve te prilike se transparentno oglašavaju u sredstvima informisanja, na internetskim stanicama naših ministarstava, javnih preduzeća, kao i svim online kanalima Vlade FBiH.

Federacija glavna osovina razvoja države Bosne i Hercegovine

Preporod.info: FBiH je ove godine ostvarila značajan ekonomski rast i znamo da je Federacija “motor” države. Osim ekonomskog rasta, u čemu se još treba ogledati borba za domovinu – u kontekstu današnjice, tri decenije nakon borbe za nezavisnost?

Premijer Novalić: Za domovinu smo svi odgovorni. A ja sam ponosan na podatke koji apsolutno potvrđuju da je odgovornost i rad za domovinu u mom mandatu pokazana djelima i predanim radom.

Koliko volimo domovinu, toliko radimo na njenom razvoju i jačanju. Mi smo radili i to potvrđuju svi relevantni pokazatelji.

Bez obzira na mnoge neizvjesnosti s kojima smo se suočili posljednjih godina, boreći se s pandemijom i posljedicima rata u Ukrajini i snažnim inflatornim pritiscima, finansijski smo uspjeli podržati čak milion građana Federacije u očuvanju njihove kupovne moći. Podsjećam da su još uvijek, a to je već dvije godine, na snazi ograničene marže na cijene hrane i nafte.

Donijeli smo setove reformskih zakona koji su garant redovnosti svih isplata iz Federalnog budžeta, a koje uz primjenu uvedene tzv. švicarske formule garantuju da će penzije, invalidnine, te plate policijskim službenicima svake godine rasti.

Preuzeli smo obaveze i drugih nivoa vlasti, povećali smo broj zaposlenih za 60.000, ostvarili smo najveći rast izvoza, i doveli Federaciju na nivo najnižeg zaduženja u njenoj historiji.

BDP smo u našem mandatu povećavali za milijardu maraka godišnje. Pretvorili smo Federaciju u najveće gradilište. Mašine i radnike na našim putevima i na jugu i na sjeveru svako može vidjeti.

Ekonomski rezultati rada Vlade potvrđeni su i u izvještaju o Zapadnom Balkanu za 2022. godinu, gdje je Svjetska banka izuzetnim ocijenila naš rast realnog BDP-a od 7,5 posto. Poboljšanje naše ekonomske stabilnosti potvrdio je i izvještaj OECD-a. Naši infrastrukturni projekti posljedično donose nove prihode, nova radna mjesta, ekonomsku stabilnost i sigurnost građanima.

Sve to potvrđuje ono što sam više puta već rekao – da je Federacija glavna osovina razvoja države Bosne i Hercegovine i lokomotiva koja sve vuče naprijed.

Preporod.info: Na referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine, Bošnjaci i Hrvati su iskazali svoju spremnost na borbu, zajednički su bili za Bosnu i Hercegovinu. Kako ocjenjujete odnos Bošnjaka i Hrvata u Federaciji danas?

Premijer Novalić: Prvo bih istakao da aktuelni politički trenutak ne bi trebali svoditi na narode. U pitanju su politike, koje se trenutno vode. Nažalost, potpomogute i određenim dijelovima međunarodne zajednice.

Bošnjake, kao najbrojniji narod, pokušavaju svesti na politički minimum.

Vidimo da se iz određenih vanjskih krugova pogoduje interesima koji idu na štetu bošnjačkog naroda, slabljenja njegove političke uloge i uticaja. Upravo ovih dana svjedočimo kako to izgleda kada se dvoje dogovaraju na štetu trećeg, i to najbrojnijeg naroda.

Posebno žalosti da, kada je već visoki predstavnik nametnuo izmjene Izbornog zakona, a koje su obuhvatile i izmjene Ustava FBiH, tim rješenjima nije obuhvatio i presude Evropskog suda za ljudska prava, koje se odnose, prije svega, na jednakopravnost svih naroda i građana u našoj zemlji.

Umjesto toga, dobili smo nadmoć HDZ-a i SNSD-a nad probosanskim blokom. Danas s bošnjačke strane imamo one koji su potpuno oslabili taj naš patriotski blok, i zbog želje da budu vlast ili za nekoliko ministarskih fotelja i direktorskih pozicija, omogućavaju politički monopol onima koji godinama blokiraju procese napretka i rade na razgradnji države Bosne i Hercegovine.

Posebno su opasni ustupci koji se čine politici HDZ-a. Vidimo da odjednom više ne smeta ni potcjenjivački odnos (hrvatskog predsjednika, o.a.) Zorana Milanovića prema Bošnjacima i državi. Ne smeta čak ni pečaćenje džamije u Neumu. Na takva ponižavanja Bošnjaka, zakazuje se sjednica s Vladom Hrvatske. Čujemo da će biti riječi i o Izbornom zakonu naše zemlje.

Sve to nas upozorava na neophodnost hitne stabilizacije, prvenstveno unutrašnjih političkih bošnjačkih odnosa, a potom i stabilizacije odnosa s političkim predstavnicima drugih naroda.

Da bi se do toga došlo trebamo jak probosanski blok koji će se znati izboriti za rješenja koja neće omogućavati da dvoje rade u savezništvu protiv trećeg. Prije svega, mi Bošnjaci moramo biti jedinstveni u tome. A rješenja su vrlo jednostavna i nalaze se u presudama Evropskog suda za ljudska prava. To je jedini garant stabilnosti i opstojnosti države Bosne i Hercegovine, a s tim i svih naroda i građana koji ovdje žive, kao i izgradnje dobrih međusobnih odnosa.

Jaka ekonomija garant je sigurnosti i stabilnosti

Preporod.info: Kako Vi vidite Bosnu i Hercegovinu?

Premijer Novalić: Vidim je kao lijepu i prosperitetnu zemlju velikih prirodnih ljepota i punu dobrih, sposobnih, obrazovanih, poduzetnih i vrijednih ljudi. Imamo prirodna bogatstva. Naše rijeke, šume, planine, plodna zemljišta, energetske, turističke, rudne potencijale, idealan geografski položaj. Imamo brojne ekonomske prednosti.

Oslanjanje na te naše resurse i jačanje nezavisnosti u svakom smislu te riječi, od državne do energetske i prehrambene, vodi izgradnji progresivne privrede, pravednijeg društva i jake države u kojoj će perspektivu imati naše buduće generacije.

Vidim Bosnu i Hercegovinu kao državu u kojoj niko nikome neće oduzimati prava na život dostojan čovjeka i u kojoj će se svaki njen stanovnik, bio on Bošnjak, Hrvat, Srbin ili ostali, osjećati slobodno na svakom njenom pedlju. U kojoj se neće progoniti povratnici, zatvarati džamije, negirati genocid, ponižavati žrtve.

Vidim Bosnu i Hercegovinu kao zemlju članicu Evropske unije. Sa svim svojim predispozicijama i bogatstvima. Bosna i Hercegovina je predodređena da bude dio evropske porodice i da se nalazi u euroatlantskom okrilju koje nema alternative i koje jeste najveći garant stabilnosti, mira i sigurnosti. To je cilj kojem treba stremiti svaka od političkih opcija u Bosni i Hercegovini.

Preporod.info: Koja je Vaša poruka povodom Dana nezavisnosti?

Premijer Novalić: Svim građanima Bosne i Hercegovine koji je vole i cijene poručujem prvo da vjeruju u svoju zemlju.

Vjerovali smo u nju i kada je bilo najteže. Opstala je i preživjela kada je malo ko vjerovao da će se to desiti.

Želim da nam ideja zbog koje smo 1. marta 1992. godine izašli na referendum, kada se skoro dvije trećine građana izjasnilo za nezavisnu, cjelovitu, jedinstvenu i suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, uvijek bude put kojim trebamo ići.

Na tom putu neophodno je da nastavimo graditi našu ekonomiju. Samo posvećeni ekonomskim reformama olakšavamo poslovanje privrednicima, poboljšavamo položaj naših radnika, povećavamo davanja našim penzionerima, braniocima, invalidima, porodicama s djecom, mladima, poljoprivrednicima.

Jaka ekonomija garant je sigurnosti i stabilnosti i to je put kojim moramo ići i kojim se, na kraju krajeva, iskazuje i patriotizam. Tako čuvamo državu i nezavisnost.

Svima koji nose ovu zemlju u srcu, posebno onima koji su je u najtežim vremenima branili, te porodicama šehida i poginulih boraca Armije RBiH, čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i upućujem najiskrenije želje za bolju budućnost naše domovine i svih njenih građanki i građana.

