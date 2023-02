Podrška Bidenu stabilna nakon otkrivanja povjerljivih dokumenata

Nova anketa koju je sproveo The Associated Press-NORC Centar za istraživanje javnih pitanja pokazuje da 41% Amerikanaca kaže da odobrava način na koji se Biden nosi sa svojim poslom predsjednika, otprilike isto kao i 43% u decembru. U novoj anketi, 77% demokrata odobrava način na koji se Biden bavi svojim poslom, dok 91% republikanaca ne odobrava, što se malo promijenilo od kraja prošle godine.

Bidenu, koji će se sljedeće sedmice obratiti na zajedničkoj sjednici Kongresa u svom obraćanju o stanju u Uniji, potrebna je sva podrška koju može prikupiti dok planira svoju očekivanu kampanju za reizbor, i radi na tome da se glasači fokusiraju na njegov dnevni red i velike pobjede u zakonodavstvu.

Bidenovi advokati otkrili su povjerljive predmete u zaključanom ormaru u novembru, dok su čistili njegovu kancelariju u Penn Biden centru, think tanku u kojem je kratko radio nakon što je napustio vladu. Evidencija je predata službenicima Ministarstva pravde. Otkriće je pokrenulo istragu specijalnog tužioca i dodatni dokumenti su pronađeni u njegovoj kući u Wilmingtonu, Delaware, u pretresima njegovih advokata i FBI-a. Agenti su također pretražili Bidenovu kuću za odmor u Rehoboth Beachu, Delaware, i njegovu bivšu kancelariju u Penn Biden Centru.

Više ljudi ne odobrava nego odobrava njegovo postupanje u situaciji otkako su pronađeni povjerljivi dokumenti, 39% prema 23%, još 36% kaže da niti odobrava niti ne odobrava. Veća je vjerovatnoća da će demokrate odobriti nego ne odobriti, 44% prema 15%, a 40% je reklo da nema nikakvog mišljenja o slučaju.

Većina republikanaca, 68%, kaže da ne odobrava, 6% kaže da odobrava, a 24% ne izražava nikakvo mišljenje na bilo koji način. Republikanci također nešto češće od demokrata kažu da su čuli barem nešto o situaciji, 71% prema 63%.

“Meni se čini da radi prave stvari, a to se dešava, ljudi imaju te dokumente, Trump, a sada i Mike Pence”, rekla je Candace Porth (72) iz Phoenixa, koja podržava Bidena. “Dešava se. Mislim da ljudi koji podržavaju Bidena razumiju.”

U naknadnim intervjuima, neki ispitanici u anketi rekli su da prave razliku između Bidena koji je dobrovoljno predao dokumente i ponašanja bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je odbio da preda stotine dokumenata, što je navelo FBI da izvrši raciju u njegovoj kući. Ipak, mnogi su zabrinuti što se čini da lideri ne mogu pravilno rukovati osjetljivim informacijama.

“Osjećam da je to generalno veliki problem”, rekla je Jenifer Hudgins, 36, iz Gadsdena, Alabama, demokrata koja je glasala za Bidena. “Ne smatram da bi bilo koji zvaničnik trebao imati povjerljiva dokumenta u svom posjedu, posebno u ličnim stanovima. Zapitate se zašto imaju te dokumente u svojim rezidencijama.”

Trump se suočava sa istragom specijalnog tužioca o njegovom zadržavanju nekoliko stotina povjerljivih dokumenata i drugih državnih zapisa na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi – i otporu da ih preda, što je dovelo do naloga FBI-a i noćne potrage za njihovo oduzimanje prošlog avgusta.

Banty Patel, 46-godišnji republikanac iz New Brunswicka, New Jersey, rekao je da mu se to čini kao isti problem, ali se Trump i Biden tretiraju vrlo različito.

“Mislim da izgleda gore za Joea Bidena. Otišao je na vijesti i rekao da će se uvijek povinovati FBI-ju, a kasnije su otkrili da ima i dokumente.”

Većina Amerikanaca je barem malo pažnje posvetila tekućoj istrazi o povjerljivim dokumentima, ali ne moraju je nužno pomno pratiti. Anketa pokazuje da 28% kaže da je čitalo ili čulo mnogo o ovoj situaciji, dok još 35% kaže da je čulo nešto o toj situaciji, ali ne mnogo. Dodatnih 37% kaže da je čulo malo ili ništa o tome.

U srijedu, FBI je pretresao Bidenovu kuću u Rehoboth Beachu, Delaware, ali tamo nije pronašao nikakve povjerljive dokumente, prema njegovom ličnom advokatu. Bidenovi su tu kuću, koja gleda na državni park pored plaže, kupila u junu 2017. godine, nekoliko mjeseci nakon što je napustio potpredsjedništvo.

Agenti su uzeli neke rukom pisane bilješke i druge materijale koji se odnose na Bidenovo vrijeme kao potpredsjednika na pregled, baš kao što su to učinili prošlog mjeseca kada su pretražili njegov dom u Wilmingtonu, gdje su također pronašli povjerljive predmete.

Biden je rekao da je iznenađen prvobitnim otkrićem dokumenata. Njegovi advokati su njegovo pogrešno rukovanje dokumentima opisali kao “grešku”.

Transparentnost upravljanja obilježile su zakašnjele i nepotpune informacije. Mnogo je neodgovorenih pitanja – koje informacije sadrže dokumenti, koliko ih je tačno otkriveno i zašto ih je Biden imao u svom posjedu. Bez obzira na to, Bidenovi advokati i zvaničnici u kancelariji advokata Bijele kuće insistiraju na tome da budu što transparentniji prema javnosti, prenosi VoA.

“Naklonjeniji sam Bidenu od Trampa, ali mislim da ništa od ovoga ne bi trebalo da bude u privatnim rukama. Trebali bi ih držati u vladinim zgradama”, rekao je Memduh Can (45) iz Falls Churcha u Virginiji, koji je rekao da je nezavisni i da je glasao za Bidena. “Meni je, međutim, najvažnija ekonomija. Ako se njime dobro upravlja, zemlja će biti sigurnija.”

Anketa među 1.068 odraslih osoba sprovedena je od 26. do 30. januara koristeći uzorak izvučen iz NORC-ovog AmeriSpeak Panela zasnovanog na vjerovatnoći, koji je dizajniran da bude reprezentativan za populaciju SAD-a. Margina greške uzorkovanja za sve ispitanike je plus ili minus 4,2 procentna poena.

