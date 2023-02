– Ne razgovaram ja lično, već naši ljudi na terenu rade sa predstavnicima SDA. Čini mi se da će, ipak, federalna Vlada u narednih desetak dana dobiti svoj obris i okvire i da ćemo imenovati predsjednika Vlade.

To je sad pokazivanje jedne političke mudrosti stranaka, koje su se okupile to da uradimo. Treba biti ozbiljan i ja mislim da ćemo mi to završiti i da će to biti jasno i našoj javnosti u potpunosti, već možda do kraja iduće sedmice – kazao je Čović za BHRT.

Facebook komentari