Arnaut: Osmorka saglasna da Dodik ne smije imati bošnjačku ruku u Vijeću ministara

– Ono što sam ja smatrao da je Dodikov probni balon u smislu Denisa Šulića, ljudi iz SBiH-a i NES-a su, možda, shvatili malo više ozbiljno. I reagovali su na način na koji bih i ja reagovao, rekao je Arnaut i dodao:

– Dodik, SNSD ne smije imati bošnjačku ruku u Vijeću ministara i to je nešto oko čega je Osmorka u potpunosti saglasna.

S druge strane, Dodik je u intervjuu za Srnu pojasnio da RS-u pripadaju četiri ministra u Vijeću ministara, a Bošnjacima i Hrvatima po tri.

– Bošnjačka strana, odnosno Osmorka, imaju namjeru ili se to predlaže da na jedno od tih mjesta predlože nekoga ko dolazi iz reda Ostalih. Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine jasno kaže da Vijeće ministara BiH čini jednak broj Bošnjaka, Srba i Hrvata i ako oni iz FBiH daju dva Bošnjaka i jednog ostalog to znači da mogu ići dva Srbina i dva Hrvata i zato je prijedlog Šulić da bi se pojačao taj nivo odnosa koji ide na to da se imenuju po tri Bošnjaka, Srbina i Hrvata i jedan Ostali, rekao je Dodik.

Podsjećamo, u javnosti se od ranije govori o tome da Osmorka želi predložiti predsjednika Naše stranke Edina Fortu za ministra, a on se izjašnjava kao Ostali, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari