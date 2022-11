OTVORENI RAT: Trivić je optužila Stanivukovića da radi za Dodika

– Ne čudi me količina laži koje je Draško Stanivuković sinoć izneo o meni u emisiji Face TV. On nastavlja sa svojim manipulacijama, ali zaista je krajnje vrijeme da nešto kažem. Kažem da nisam iznenađen Draškovim manipulacijama, to je tipično za njega, ali me je iznenadilo što laže u ime grupe funkcionera PDP-a čiji je očito glasnogovornik, a u čijim igrama ne učestvujem i moram to naglašavaju – piše Trivićeva

Nakon sinoćnjeg gostovanja gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na Face TV-u, Trivićeva je na svom Fejsbuk profilu gađala Stanivukovića kamenjem i kamenicama, optužujući ga, između ostalog, da je direktno učestvovao u krađi njenih glasova u Banjaluci. , kako bi pomogli Miloradu Dodiku.

Ona navodi da je o Stanivukovićevim “manipulacijama” šutjela više od godinu dana jer, kako ističe, nije željela razočarati ljude koji to donedavno ne bi razumjeli.

– Ali pošto je gospodin “simbioza” počeo da se eksponira i radi po nalogu svog pravog šefa Dodika, nema razloga da ćutim. Podržali smo ga za gradonačelnika, ali ne da bi on i polusvijet kojim je okružen uništili Grad, nego da promijenimo ono što je režim uveo kao model upravljanja. Bahat i pohlepan, vrlo brzo su on i ljudi kojima je okružen pokazali da su gori od najgoreg dijela režima. O tome da o izbornim krađama nije rekao ni riječi, to je jasno, podržao je i pomogao Dodiku u krađi, a dokaz tome je otvaranje vreća iz Banjaluke prilikom kontrolnog prebrojavanja. Ko je upoznat sa situacijom u vrećama iz Banja Luke zna o čemu pričam. Pravu razliku u Banjaluci nikada nećemo saznati u moju korist, ali je krajnje bezobrazno i ​​bezobrazno što sebi pripisuje moj rezultat iako je učinio sve da ga umanji. kontrolišući preko svojih ljudi da je sistem posmatranja opšta zbrka. To mu je dozvolio i vrh PDP-a – tvrdi Trivić.

Između ostalog, navodi da se “časno borila protiv dva kriminalizovana carstva, Dodika i Stanivukovića”, koji su, kako tvrdi, nakon najave prije skoro godinu dana da će biti kandidat za predsjednicu, “prije i bolje udružili snage srušiti”.

– I morali su da pokradu izbore da bi me srušili. Godinu dana su me zajednički napadali lažima, falsifikatima, insinuacijama, raznim prevarama i nisu uspjeli. Rekao sam da ćutim jer ljudi neće razumjeti, mene bi optužili da dijelim opoziciju i smanjujem šanse za pobjedu i nisam mogao sebi dozvoliti da razočaram ljude koji vjeruju da je naša zajednička borba protiv režima moguća. Ali ta famozna “simbioza” traje već dugo. Nije počelo sa mostom u Česmi, o tome ima dosta dokaza. Postoje i dokazi da je on pomogao režimu u mom rušenju, ali nije potrebno da ih iznosim sve odjednom. Pomenuću samo kandidaturu Ivana Begića, kakav god da je, koja je imala za cilj zbunjivanje javnosti i preusmjeravanje glasova. Taj dio o njihovim vezama me zaista ne zanima jer to nije moj domen razmišljanja – kaže Trivićeva.

Ona tvrdi da je “Draško Dodikov”, ali, prema njenim riječima, ima podršku dijela vrha PDP-a.

– Zašto to rade, koja je pozadina, neka odgovore. Zašto je došao na proteste, trebalo bi da odgovorim i na to. Pa samo da se ne bi pročitalo da je Dodikov, iako je iz njegova dva govora konačno sve postalo jasno. I moj teret skrivanja istine je olakšan. Sada se sve zna. Ne da je Dodikov, nego da su jedno, naprijed i nazad. Pohlepan, pohlepan, arogantan, spreman na sve da dobije vlast i novac. Zvuči nevjerovatno da neko bogat želi više, ali to dokazuju brojni primjeri rukovodstva gradske uprave. Nije mi bitno sve što je uradio, ali još je neprihvatljivije to što je maltretirao, mobingovao, maltretirao, izgonio bilo koga iz gradske uprave ili PDP-a ko mi je malo ljubaznije rekao dobro jutro. Ko god da je. A radi se o većem broju ljudi. To je bolest i patološka mržnja prema meni. Kako kaže Stanivuković, percepcija nije bitna. bitna je istina. Istina neće prestati. Tu neće pomoći ni sto Dodika. Jer on je na padu, a ja imam više snage nego ikad da se borim protiv svakog novog Dodika koji se pojavi. Kako god da se zvao – piše Trivićeva.

Na kraju navodi da ne žali što je jednom stala pred Lukača i da bi to ponovila.

– Ali, pošto je pomenuo tu sliku koju mi ​​je objavio u znak podrške pred izbore, u tom trenutku kada ga udari, a ja ga uhvatim za ruku, javnost treba da zna da je nagovaranje da je objavi trajalo danima i da je to uradio kada je pitali su ga neki drugi ljudi, ne ja, a onda nije imao izbora jer bi se pokazalo da je njegova podrška meni bila samo laž. Možda je to detalj, ali detalj koji govori ko je on, a ko sam ja. Kakav je njegov karakter, a šta moj. Ponovo bih to uradio jer nisam branio samo njega, već istinu za koju se i on tada zalagao – zaključio je Trivić.

