Ko je Haris Silajdžić, novi zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBIH?

Silajdžić je sa šeste pozicije na listi ove stranke u Izbornoj jedinici 7.osvojio 2.635.glasova, samo osam više od Senada Čelja, delegata u Domu naroda PFBIH i preko 500 više od nosioca liste ove stranke Enesa Husejnovića.

Haris Silajdžić ima 28 godina i porijeklom je iz Goražda, završio je Elektrotehnički fakultetu u Sarajevu gdje se zaposlio u firmi koja se bavi software developmentom odnosno android developmentom i ostao da živi na Ilidži.

Za Klix.ba je ispričao da je član SBIH od kada je na čelo ove stranke došao Semir Efendić, te da je od studentskih dana imao potrebu da, uslijed loših politika učestvuje u procesima odlučivanja pa je bio član Organizacije studenata Studentskog doma Nedžarići.

“Još kao student sam shvatio da smo žrtve loših odluka, neznanja, nepotizma, nesposobnosti, a nekada jednostavno nepostojanja dovoljno političkog motiva da se određene stvari riješe na pravi način. Iz tog razloga, kada sam osjetio da sam spreman da učestvujem u političkom životu, odlučio sam da se kandidujem na Općim izborima kao kandidat SBIH sa čijim programskim ciljevima sam najbliži i za koje smatram da odgovaraju aktuelnom trenutku i uređenju države u kojoj živimo.Nisam osoba koja samo učestvuje reda radi, ali nisam ni bio ubijeđen da ću proći. Zapravo je zanimljiva priča vezana za “iznenađenje” zbog mog imena i prezimena. U našem društvu se veoma cijeni senzacionalizam u odnosu na prave vrijednosti, na činjenicu da sam častan čovjek koji se nikada nije ogriješio niti o jedan zakon ove Države i koji će, imate moju garanciju, raditi u interesu Federacije Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana”, izjavio je Silajdžić za Klix.ba.

Ulazak u politiku na velika vrata Silajdžiću sigurno nije donijelo političko iskustvo, ali je vrlo moguće na to uticalo ime i prezime.Na pitanje je li mu pri izboru pomogla činjenica da je imjenak bivšeg predsjednika SBIH Harisa Silajdžića i koliko je to moglo zbuniti biračko tijelo ističe kako nije postojala bilo kakva namjera da izazove zabunu kod glasača.

“Harisove zasluge i doprinos u odbrani Goražda su nemjerljive, tome su svjedoci svi preživjeli stanovnici Goražda i niz njegovih obraćanja u UN-u gdje između ostalog govori: “Help Gorazde” kada priča o pomoći Bosni. Moji roditelji, hvala Bogu, nisu izuzetak te su po rođenju birali upravo to ime koje mi se jako dopada, a čast mi je i privilegija da ga dijelim sa prvim Predsjednikom i osnivačem Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Sa potencijalnim glasačima sam bio u neposrednom kontaktu, predstavljao im svoje ciljeve političkog djelovanja. Ja vjerujem da je za mene glasao veliki broj ljudi koji me poznaju, a nikada neću moći da spriječim ljude da iznose svoje teorije o uticaju moga imena na moj uspjeh. Odgovorno tvrdim da nije postojala namjera zbunjivana glasača kako se to plasira u javnosti”, kaže Silajdžić.

Pojašnjava da je OS SBiH Ilidža izradio letak na kojima su slike, imena i prezimena svih kandidata organizacije, uključujući i njegovu, kao i velike plakate na nekoliko lokacija. Također, ističe da je učestvovao u oko 20-ak skupova u Kantonu Sarajevo i BPK Goražde dok se na lokalnim skupovima na Ilidži i obraćao.

“Većina naših centralnih predizbornih skupova su građani imali priliku pratiti putem live streama na fb, i na svim skupovima sam predstavljen i ja, Haris Silajdžić.Imao sam i letke bez slike, ali ti materijali skoro da su u pravilu dijeljeni sa ostalim materijalima na kojima je bila i slika. Dio materijala se u praksi svakako štampa bez slika kao npr. upaljači, hemijske olovke, majice, baloni i td.Meni se opcija sa vizitkom bez slike više dopadala, jer sam smatrao da su likovi kandidata na svakom koraku previše napadni, a vizitke sam dijelio i lično tako da su oni koji su ih uzimali znali s kim razgovaraju”, ističe Silajdžić.

Ističe također kako mu SBIH nudi slobodu djelovanja te da od njega nikada nije traženo da učini bilo šta što se kosi sa njegovim moralnim načelima ili ubjeđenjima.

“Imam veliko povjerenje u rukovodstvo stranke i njihove namjere. Privlači me harmonija koja vlada među članovima stranke i činjenica da je prioritet ove stranke isključivo domovina Bosna i Hercegovina. Program rada je definisan u programskoj deklaraciji, koju je zajedno sa svim kandidatima i njihovim pripadajućim slikama dobilo svako domaćinstvo na prostorima ove izborne jedinice. Moja porodica živi u Goraždu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Smatram da je za napredak ove države jako značajan i razvoj njenih istočnih gradova koji u demografskom sunovratu nestaju. Uz angažman na svim rješenjima na kojima se u Zastupničkom domu bude radilo, neumorno ću se sa svojim kolegama iz kluba zalagati te ćemo se truditi opravdati dobijemo povjerenje aktivnim učešćem u radu ovog zakonodavnog tijela”, poručuje Silajdžić.

