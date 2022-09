Bećirović u Kalesiji: Ljudi u BiH zaslužuju pravdu i bolji život

U sadržajnom i prijateljskom dijalogu sa građanima Bećirović je, između ostalog, poručio:

„Ljudi Bosne i Hercegovine zaslužuju pravdu, razvoj i sigurnost. Visoki predstavnik nema pravo uvoditi dodatnu diskriminaciju u bh. društvo jer bi to bilo nagrađivanje ratnih zločinačkih politika. Država Bosna i Hercegovina ima pravo tražiti od visokog predstavnika i međunarodne zajednice da joj pomogne da svoje potencijalne i realne mogućnosti pretvori u šansu za izgradnju evropske budućnosti. Našoj državi ne trebaju etničke podjele i dodatna diskriminacija već primjena evropskih standarda i principa,“ ocijenio je dr. Bećirović.



„Moramo zaustaviti negativne trendove u zemlji. Ljudi ne zaslužuju još četiri godine ekonomskog i političkog propadanja kojeg smo gledali u prethodnom periodu. Vrijeme je za pozitivne demokratske promjene. Ovo je velika prilika za sve ljude u našoj zemlji koju ne smijemo propustiti. Uvjeren sam da ujedinjeni oko strateških ciljeva možemo povesti državu Bosnu i Hercegovinu do dugo iščekivane sigurnosti, integracija i ekonomskog razvoja. Ujedinjeni možemo vratiti solidarnost, pravdu i jednake zakone za sve“, istakao je dr. Bećirović tokom razgovora sa brojnim građanima Kalesije.



„Nema sigurnosti sa aktuelnim vlastodršcima. Mi moramo zajedno pobijediti siromaštvo, strah, mržnju, tenzije i lopovluk. Ljudima moramo vratiti nadu u pravedniju državu. U naredna dva mjeseca do izbora, a nakon toga i u naredne četiri godine, ne smije biti uzmicanja i kolebanja. Ljudima moramo pokazati dobar put u lošem vremenu. Ljudima moramo dokazati da postoji snaga koji će ih zaštititi,“ zaključio je kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović.

